Pai de Messi negocia retorno do craque argentino ao Barcelona

O pai de Lionel Messi, Jorge Messi, se encontrou com o presidente do Barcelona, Joan Laporta, na manhã desta segunda-feira (5), na casa do mandatário blaugrana para discutir sobre um retorno de Leo ao clube catalão. Messi não renovará seu vínculo com o Paris Saint-Germain e deixa a França, tendo boas possibilidades de voltar ao Barça.

O encontro, flagrado pela imprensa espanhola, se deu logo depois de a diretoria receber uma boa notícia da La Liga. O plano de viabilidade financeira traçado pelos diretores foi aprovado, já que 200 milhões de euros foram liberados na folha salarial. Saídas de medalhões como Jordi Alba e Sergio Busquets, o encerramento das atividades da Barça TV e o aporte financeiro com o patrocínio da TP Vision facilitaram a abertura do valor.

“Leo quer voltar ao Barça e eu também gostaria que ele voltasse. Eu confesso que ainda não sei nada do que vai acontecer, mas ele adoraria retornar. Já havia conversado sobre isso em outra oportunidade com Laporta. E ainda há milhões de coisas para conversarmos sobre, mas si, ele quer voltar”, disse Jorge ao deixar a casa de Laporta, em entrevista à “Jijantes FC”.

Além da vontade do jogador e do clube, há outros dois interessados em Messi. O Inter Miami, time de David Beckham nos EUA, monitora a situação do argentino. O Al-Hilal, da Arábia Saudita, não poupou suas contas e ofereceu 300 milhões de euros anuais ao craque até o meio de 2025.

Com a camisa do Barça, Messi disputou 778 jogos, sendo o líder no quesito. São 672 gols e 303 assistências, além de 35 títulos conquistados entre 2004 e 2021.

*Com informações da assessoria

Leia mais :

Apostando em esportes de combate: boxe, MMA e mais

A influência das condições climáticas em eventos esportivos e suas apostas

Com gol no fim, Manaus vence o Volta Redonda-RJ no estádio da Colina