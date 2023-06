Com gol no fim, Manaus vence o Volta Redonda-RJ no estádio da Colina

Com o resultado, o Manaus chegou à sexta colocação, com 9 pontos

Manaus (AM) – Acreditando até o fim, o Manaus venceu o Volta Redonda-RJ por 1 a 0, com gol de Gustavinho aos 43 minutos do segundo tempo, e voltou ao caminho das vitórias no Campeonato Brasileiro da Série C. A partida ocorreu neste sábado (3), no estádio Ismael Benigno, a Colina, e valeu pela sexta rodada da terceira divisão nacional. Foi a terceira vitória do Gavião do Norte em três jogos como mandante na competição.

Com o resultado, o Manaus chegou à sexta colocação, com 9 pontos e vai terminar essa rodada no grupo de classificação à próxima fase, independente dos resultados nos quatro jogos restantes. Na quinta-feira (8), o Gavião Real visita o CSA-AL em Maceió, no sétimo desafio da Série C. O Volta Redonda-RJ, por sua vez, visita o Náutico-PE, no estádio Aflitos, na terça-feira (6).

Autor do gol, o meia Gustavinho estava escalado para entrar como titular, mas sentiu um mal-estar no aquecimento e acabou começando o jogo no banco de reservas. Após ser medicado, melhorou e ficou à disposição do técnico Higo Magalhães para marcar o gol da vitória, que foi o seu primeiro vestindo a camisa do Manaus. Ele falou após a partida sobre a ajuda à equipe e o apoio da torcida.

“A gente conta muito com o apoio da nossa torcida, que veio aqui e lotou todo um setor da arquibancada mesmo em um momento em que não estávamos bem. Mas eles acreditaram na gente. A gente conta com o apoio deles sempre, principalmente nos jogos dentro de casa”, avaliou o camisa 11 do Gavião Real na partida.

Com emoção

Jogando em casa, o Manaus tentava manter os 100% de aproveitamento como mandante. O primeiro tempo mostrou uma partida equilibrada, com os dois times criando oportunidades, mas sem levar muito perigo aos goleiros. Quando acionado, o atacante Franklin era quem mais levava perigo pelo lado do Gavião Real. Aos 37 minutos, o volante Felipe Baiano roubou e a bola sobrou para Frank, que carregou, driblou, mas foi travado na hora do chute.

Já no segundo tempo, foi o time esmeraldino quem controlou as ações. Logo no primeiro minuto, em bola parada, o zagueiro Bruno Bispo passou perto de abrir o placar. Quem também chegou perto foi o volante Felipe Baiano, que levou perigo pelo alto, em cobrança de falta e em uma finalização de primeira de fora da área. O gol, porém, só saiu aos 43 minutos da segunda etapa da partida.

Gabriel Lima, que voltou de lesão na última partida, foi o autor da assistência Foto: Ismael Monteiro/Manaus

Em avanço pela direita, o lateral Lucas Carvalho jogou a bola na área e o volante Gabriel Tonini evitou a saída de cabeça. A bola voltou para próximo da marca de pênalti, o goleiro adversário espalmou e sobrou para o meia Gabriel Lima, que escorou para Gustavinho estufar as redes. Foi o primeiro gol do camisa 11 pelo Manaus. Nos minutos finais, a defesa segurou o ímpeto do Volta Redonda-RJ e o time esmeraldino levou os três pontos.