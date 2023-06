Dia Nacional da Imunização reforça a importância e segurança das vacinas

De 2012 a 2022, a cobertura vacinal dos brasileiros caiu de 71,94% para 67,93%, de acordo com o Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI). Os especialistas da área dizem que o ideal seria 90% de cobertura, percentual que o país não atinge desde 2015. Demonstrar a importância da vacinação e a segurança dos imunizantes, contribuindo para a melhora desses índices, é o principal objetivo do Dia Nacional da Imunização, celebrado no dia 9 de junho.

As vacinas são responsáveis por salvar cerca de 3,5 a 5 milhões de vidas por ano em todo o planeta, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS). O infectologista e consultor médico do Sabin Diagnóstico e Saúde, Marcelo Cordeiro, explica como funciona o licenciamento dos imunizantes e como eles agem no organismo.

“Antes de uma vacina ser aprovada, passa por vários protocolos de pesquisa (ensaios clínicos), com controles rigorosos em diferentes fases. Esses ensaios envolvem milhares de participantes e são projetados para avaliar a segurança e eficácia da vacina. Nesse processo, os pesquisadores monitoram de perto os participantes em relação a quaisquer efeitos colaterais ou reações adversas. Somente se uma vacina for considerada segura e eficaz, ela poderá avançar para a aprovação regulatória”, pontua o infectologista.

Ainda de acordo com o profissional, as vacinas são desenvolvidas para estimular o sistema imunológico a reconhecer e combater microrganismos causadores de doenças específicas, como os vírus ou bactérias.

”Ao contrário dos medicamentos, que geralmente atuam diretamente no organismo para tratar sintomas ou combater infecções, as vacinas estimulam o sistema imunológico para prevenir o adoecimento por um patógeno específico, caso a pessoa seja exposta a ele posteriormente”, finalizou Marcelo Cordeiro.

