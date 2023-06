Manaus terá 74 pontos de imunização contra Covid-19 nesta semana

Manaus (AM) – A campanha de imunização contra a Covid-19 segue na capital, e a Prefeitura de Manaus orienta a população a buscar a vacina contra a doença em um dos 74 pontos disponíveis na rede municipal nesta semana, de segunda a quarta-feira (5 a 7). Conforme a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), responsável pela ação, não haverá vacinação na quinta-feira (8), feriado de Corpus Christi, nem na sexta (9), ponto facultativo no município.

A titular da Semsa, Shádia Fraxe, destaca que os pontos de vacinação estão distribuídos por toda a capital, sendo que nove unidades ofertam o serviço em horário ampliado, das 8h às 20h, para facilitar o acesso à vacina para quem estuda ou trabalha no horário comercial. Os demais estabelecimentos funcionam das 8h às 17h, e a lista completa, com endereços e horários, está disponível no site semsa.manaus.am.gov.br e no link bit.ly/localvacinacovid19.

“É essencial que todos sigam com o esquema vacinal atualizado para manter a doença sob controle em Manaus. Basta ir até a unidade de saúde mais próxima de sua casa, e não deixando de levar também as crianças, pois a vacina está disponível para todas as pessoas a partir dos 6 meses de idade”, ressalta a secretária.

Shádia orienta os pais ou responsáveis por bebês a partir de 6 meses e crianças menores de 12 anos a buscar uma das unidades específicas de vacinação infantil. Dentre elas, 14 são voltadas à imunização de crianças de 6 meses a 4 anos de idade, e 34 são destinadas à aplicação das doses em crianças de 5 a 11 anos.

Os usuários devem apresentar documento de identidade com foto, CPF ou Cartão Nacional de Saúde (CNS) e cartão de vacina para receber o imunizante contra a Covid-19, conforme as doses e intervalos preconizados pelo Ministério da Saúde. A consulta da situação vacinal e das doses a serem aplicadas pode ser feita na plataforma online Imuniza Manaus (imuniza.manaus.am.gov.br).

Monovalente e bivalente

Nos pontos de imunização, são ofertadas as vacinas monovalentes, Coronavac, Pfizer e Janssen, para o público adulto que quer iniciar ou completar o esquema primário de 1ª e 2ª doses, e também para adolescentes de 12 a 17 anos como 3ª dose de reforço. Crianças de 6 meses a menores de 5 anos recebem a Pfizer baby (tampa vinho), e as de 5 a 11 anos recebem a Pfizer pediátrica (tampa laranja).

O serviço de saúde municipal oferta ainda a vacina bivalente para todas as pessoas a partir de 18 anos, e para pessoas a partir de 12 anos imunossuprimidas, com comorbidades, com deficiência permanente, residentes em instituições de longa permanência, gestantes, puérperas, indígenas e quilombolas. Para receber o imunizante, o usuário deve ter tomado a segunda dose do esquema primário ou qualquer dose de reforço há pelo menos quatro meses.

A vacina bivalente permite evitar as formas graves da Covid-19 e prevenir desfechos como hospitalização e óbito, reforçando a proteção do organismo contra as cepas originais do novo coronavírus (Sars-CoV-19) e as subvariantes da Ômicron.

