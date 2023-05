Manaus inicia multivacinação nas áreas urbana, indígena e ribeirinha

Diretor do Programa Nacional de Imunizações enfatizou que a campanha foi iniciada por Manaus em virtude da proximidade com o Peru

Manaus(AM)- Com o apoio da Organização Pan-Americana de Saúde (Opas), a Prefeitura de Manaus deu início a uma campanha nacional de multivacinação em regiões urbana, indígena e ribeirinha na capital amazonense. O objetivo é imunizar crianças e adolescentes de 0 a 14 anos que estão com doses atrasadas do calendário básico de vacinação, elevando assim a cobertura vacinal desses grupos e evitando a reintrodução de doenças já controladas ou erradicadas no Brasil.

Foto: Semcom Manaus

A campanha faz parte de uma realização conjunta da gestão municipal com o Governo do Estado e o Ministério da Saúde. Com o apoio da Opas, braço da Organização Mundial da Saúde (OMS) para as Américas, os governos buscam elevar a cobertura vacinal em todos os municípios brasileiros. Na última sexta-feira, durante evento em Manaus, o diretor do Programa Nacional de Imunizações (PNI) do governo federal, Eder Gatti, enfatizou que a campanha iniciada em Manaus e nos demais municípios do Estado será feita em todo o Brasil a partir desta segunda-feira (15). Ele reafirmou que o Amazonas, seguido do Acre, que deve abrir a campanha ainda neste mês, foram considerados prioritários para a campanha porque fazem fronteira com o Peru, onde um caso de poliomielite foi confirmado recentemente.

Foto: Semcom Manaus

O prefeito de Manaus, David Almeida, ressaltou que a iniciativa conjunta é fundamental para chegar às regiões mais remotas na capital do Amazonas, que tem a grande extensão territorial como um dos obstáculos para o alcance da imunização completa.



“É fundamental que as esferas e organizações olhem para a nossa cidade com o olhar atento às nossas peculiaridades. Precisamos alcançar os povos indígenas, a população ribeirinha, e proporcionar saúde. Essa ação conjunta, sem dúvida, vai nos potencializar para levar proteção a quem mais precisa”, destacou o prefeito.

Além de acompanhar a vacinação em uma UBS da zona urbana e no Parque das Tribos, onde residem mais de 180 mil indígenas de mais de 30 etnias, as equipes técnicas e de gestão da Semsa também mobilizaram a comunidade Nossa Senhora de Fátima, às margens do rio Negro, para a multivacinação.

De acordo com estimativa do IBGE (2021), a população de 0 a 14 anos residente em Manaus é de 551.268 crianças e adolescentes, sendo que 34.592 são menores de 1 ano.

