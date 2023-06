Cobertura vacinal de Manaus é destaque no país

O Ministério da Saúde informou que Manaus foi a campeã em cobertura vacinal em 2022, com índice de praticamente 80% (exatos 79,91%), bem superior à média nacional, de 67,94%. A queda no percentual da população vacinada, contra as mais diferentes doenças, é uma das principais preocupações do governo federal e resultados como os obtidos pela Prefeitura de Manaus contribuem com os esforços do ministério para reverter esse quadro no País.

“Esse índice conquistado reflete o nosso compromisso com as áreas prioritárias, como a Saúde, que vem passando por um amplo programa de revitalização”, disse o prefeito David Almeida.

A ampliação e modernização das unidades de saúde, além da valorização dos profissionais da área estão entre os investimentos da pasta.

O resultado da política de vacinação foi destaque no jornal Estado de São Paulo, na edição desta sexta-feira (9). E, segundo a própria publicação, é resultado de um esforço de longo prazo da atual gestão, o que inclui campanhas periódicas.

“Resultado tão positivo só foi possível pela soma entre o esforço dos 1,5 mil servidores envolvidos na ação (Dia D da Campanha de Multivacinação) e a adesão da população”, informa a secretária municipal de Saúde, Shádia Fraxe.

