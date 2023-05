Iniciada no dia 27 de março, a imunização atingiu apenas 62,85% do público-alvo na capital amazonense até a última segunda-feira (29)

Dois meses após o início campanha nacional de vacinação contra influenza (gripe), Manaus registrou uma baixa adesão dos grupos prioritários. Iniciada no dia 27 de março, a imunização atingiu apenas 62,85% do público-alvo na capital amazonense até a última segunda-feira (29).

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), 171 salas de vacina ficam abertas à população de segunda a sexta-feira, sendo que nove delas estendem o funcionamento até as 20h.

Aos sábados, a vacina pode ser obtida das 8h às 12h em nove endereços, e aos domingos e feriados, o serviço é mantido na Clínica da Família Carmem Nicolau, no bairro Lago Azul, zona Norte.

“Apesar de estar liberada para toda a população, a partir dos 6 meses de idade, nosso principal objetivo é imunizar os grupos mais vulneráveis, que correm o risco de evoluir para quadros graves da doença se não estiverem protegidos”, pontuou a secretária municipal de Saúde, Shádia Fraxe.

A Semsa reforçou que os grupos prioritários que precisam de atenção. De acordo com o órgão, crianças de 6 meses a 5 anos estão com o pior índice, com apenas 63,62% do público vacinado contra a influenza. Os idosos de 60 anos ou mais vêm logo depois, com 66,62% do público imunizado, e as gestantes, com 69,91%.

A campanha nacional de vacinação contra influenza será encerrada na próxima quarta-feira (31) e a vacina seguirá disponível nos postos enquanto durarem os estoques.

A lista com os endereços e horários das 171 salas de vacina da rede pode ser acessada no site semsa.manaus.am.gov.br ou diretamente no link bit.ly/salasdevacinamanaus.

Leia mais

Serafim alerta população para vacinação contra Influenza

Manaus inicia multivacinação nas áreas urbana, indígena e ribeirinha

Wilson Lima anuncia antecipação da campanha de vacinação contra a gripe no Amazonas