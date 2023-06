Manaus recebe maior feira náutica do Norte e Nordeste, visando impulsionar negócios no setor

Manaus (AM) – Empresa líder no mercado náutico nas regiões Norte e Nordeste do Brasil, a Barco Show Eventos realizará nesta sexta-feira (16), às 10h, no Auditório do Amazonastur, a apresentação comercial da Barco Show Amazonas 2023. A feira náutica está programada para acontecer entre os dias 27 e 29 de julho deste ano, no Uiara Amazon Resort, com grandes expectativas para o segmento.

Considerado o maior Boat Show da Região Norte do Brasil, com projeção de receber mais de 10 mil visitantes, a feira promete ser uma grande oportunidade para empresas e empreendedores do universo náutico conhecerem e exporem seus produtos. O Uiara Amazon Resort fica localizado a 15 minutos de distância de Manaus para quem vai de barco.

“Com o Barco Show Amazonas 2023, estamos dando um passo à frente no setor de eventos náuticos, abrindo novas oportunidades. Temos a convicção de que essa iniciativa terá um impacto duradouro, impulsionando o crescimento regional e atraindo atenção internacional. Estamos orgulhosos de liderar essa iniciativa e ansiosos para compartilhar essa experiência única com todos os envolvidos”, afirmou Hugo Leonardo, CEO da Barco Show Eventos.

O evento contará ainda com uma programação diversificada, que incluirá exposições de embarcações, acessórios, equipamentos náuticos, entre outros. A iniciativa tem o patrocínio do Governo do Estado do Amazonas, por meio da Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur).

“Estamos realizando algo inédito no segmento de eventos náuticos no Brasil, tanto no âmbito privado quanto público. Nossa iniciativa é um investimento expressivo na região Norte-Nordeste, algo jamais visto antes. O Barco Show Amazonas 2023 representa um marco significativo ao nível internacional e, sem dúvidas, será um evento grandioso”, completou o dirigente.

A Barco Show Eventos é uma empresa baiana, sediada em Salvador, que nasceu com o intuito de promover e auxiliar a cultura náutica no estado da Bahia e região Norte-Nordeste do Brasil, bem como auxiliar no desenvolvimento do setor na região.

Histórico de sucesso

Os organizadores do evento vivem a expectativa de repetir o sucesso das duas edições anteriores, em Salvador (BA) e Aracaju (SE). A primeira edição da Barco Show em 2023 contou com mais de 30 expositores do segmento náutico na capital baiana, no início de fevereiro. Já o evento em Aracaju reuniu 12 expositores, com cerca de mil pessoas na capital sergipana, entre março e abril.

“Ao longo dos anos, deixaremos um legado de negócios, networking e atração de investimentos, impulsionando o desenvolvimento e aumentando a geração de renda. É importante destacar que este será o primeiro evento no mundo a ser realizado de forma 100% flutuante”, conta Hugo Leonardo.

