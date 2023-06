Manaus (AM) – Uma das primeiras questões que surgem para aqueles que pensam em empreender é se devem ou não ter um sócio. Além da sinergia, é importante que os sócios estejam em sintonia em termos de valores, propósitos e comprometimento com o sucesso do negócio. Mas e quando o sócio é também o parceiro no amor? Embora seja comum ver casais empreendendo juntos, é crucial encontrar uma maneira em que o relacionamento não prejudique a empresa e vice-versa.

Para o especialista em psicologia clínica, Robson Belo, uma parceria nos negócios pode tanto alavancar quanto afundar o relacionamento. Para ele, a divisão de tarefas é essencial para o sucesso da empresa, assim como o básico de qualquer relacionamento interpessoal: manter uma boa comunicação.

“É preciso definir a priori o que cada um vai fazer no negócio, saber separar as funções e confiar na competência é primordial, como entender qual o plano de negócio, a responsabilidade de cada um no processo e na administração, e o que se espera alcançar com o empreendimento a médio e longo prazo. A dica é sempre olhar pelo lado dos deveres e dos direitos que regulam a boa conduta em qualquer relação comercial. Comunicação, é preciso conversar, ter o seu business meeting, planejar juntos, dividir boas ideias, frustrações e preocupações; o casal deve ter este canal aberto em foco a resolução de problemas e tomada de decisões’’, pontuou.

Apesar de desafiador, dados revelam que, se feito da maneira correta e saudável, o relacionamento do casal tende a melhorar, como descreve um estudo realizado pela International Stress Management no Brasil (Isma-BR), que pontuou que casais que empreendem juntos conseguem entender melhor as angústias vividas no dia a dia, assim como outras circunstâncias da carreira.

A uma plataforma GetNinjas de contratação de serviços no Brasil, também realizou uma pesquisa com seus usuários e identificou que 25% deles empreendem em casal. Desse número, 36,84% dos entrevistados afirmaram que já sonhavam em empreender com o parceiro, entretanto, para 26,32% essa possibilidade não surgiu como escolha, mas sim como uma fonte alternativa de sustento.

Divisão de tarefas

Outro ponto abordado na pesquisa foi a divisão de tarefas entre o casal. Neste quesito, ela mostrou que 52,63% dos casais gerenciam seus negócios juntos. Já 26,3% separam o serviço, ou seja, enquanto um fica responsável pela parte administrativa, o outro atua na execução do serviço.

Além disso, o levantamento também apontou que a maioria dos casais quem empreendem ainda atuam de forma autônoma, (52%), 31% são microempreendedores individuais (MEI’s) e 15% estão registrados no Simples Nacional.

Negócio de sucesso

A empreendedora Paola Furtado de 26 anos, e o namorado, Gabriel Martins de 29 anos também empreendedor, comemoram 5 anos de namoro este ano e já são proprietários de duas empresas juntos: o restaurante de comida caseira Primo Gastronomia e a agência de tráfego pago Fire Growth Ads. Eles contam que a vontade de empreender juntos surgiu durante a pandemia.‘’Quando a pandemia chegou, a gente sentiu a necessidade de abrir um negócio e foi muito natural ser juntos” contam.

Eles contam que o primeiro ano foi bastante desafiador, mas conseguiram encontrar um equilíbrio ao manter um canal de comunicação aberto.

“No início não foi fácil, porque nós estávamos no meio de uma pandemia e empreendendo, então foi uma fase difícil, mas com muito diálogo a gente conseguiu lidar com essas situações e hoje em dia a gente sempre procura manter um diálogo aberto e sem julgamentos. Deu tão certo que nós decidimos abrir mais uma empresa juntos e hoje em dia, não nos vemos trabalhando um sem o outro” relembra o casal.

Para que a relação não azedasse, os dois aprenderam na prática a definir quais eram os momentos de falar de trabalho e quais eram os horários para viver só como casal. “O desafio de não levar os problemas do trabalho ou da casa pro trabalho é muito grande. O Gabriel que falava mais de trabalho em casa do que eu. As vezes eu até tinha que lembrá-lo que não estávamos trabalhando naquele momento”, comenta Paola.

Manter o equilíbrio

O equilíbrio e o comprometimento do casal com a empresa são fatores que beneficiam e aumentam a produtividade do negócio. Saber separar ambiente profissional do ambiente romântico, e principalmente, não levar desavenças de casa para o trabalho, é considerado um exemplo de empatia com o próximo, como explica Robson Belo.

‘’A casa ou a vida romântica não podem ser estendidas no local de trabalho. Trabalhar juntos nos obriga a ter maior empatia com o outro e isso quer dizer que temos que estar mais atentos as necessidades do próximo. Misturar os elementos da vida pessoal e profissional pode gerar uma grande confusão sobre a ordem das coisas; por exemplo, um casal pode se pegar brigando por assuntos da empresa em casa, e na empresa sobre assuntos domésticos’’, cita o psicólogo.

Amor antes de trabalho

Entre as principais dicas para preservar o relacionamento entre casais empreendedores, o psicólogo Robson, destaca que a prática de atividades no tempo livre é essencial para recuperar a vitalidade perdida com o estresse do dia a dia.

‘’Mantenham a intimidade sempre ativa, tirem férias juntos, viagem a dois ou em família, permitam-se o namoro, um jantar, mas nunca deixem de sonhar e planejar o futuro juntos. Mantenham sempre a mente sã e o corpo saudável, cuide da sua saúde, é basicamente uma declaração de amor ao seu cônjuge e a sua família’’, finalizou Belo.

Leia mais:

Confeitaria de Manaus oferece “Rodízio de Bolo” em clima de Dia dos Namorados

Consumidores amazonenses pensam em gastar menos no Dia dos Namorados, aponta CDL

Ícone dos anos 80, Sylvinho Blau Blau abre a programação do Dia dos Namorados, em Manaus