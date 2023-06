Mulher é assassinada com 22 facadas no Dia dos Namorados

Ravana Rocha Thomás, de 25 anos, foi assassinada a facadas dentro de um motel no bairro da Pedreira, em Belém, na noite da segunda-feira (12).

A perícia localizou 22 golpes de facas no corpo da vítima, feitas pelo homem que estava com ela em um dos quartos do estabelecimento.

Um funcionário ouviu os gritos da mulher e acionou a Polícia Militar. Ao entrar no quarto que o casal estava, os policiais encontraram a dupla no chão.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado e constatou a morte de Ravana. Já o homem apresentava ferimentos no tórax, que teriam sido feitos por ele próprio.

Ainda não se sabe a natureza do relacionamento dos envolvidos e nem o motivo do crime, pontos que devem ser esclarecidos com a investigação, que deve seguir pela divisão de homicídios da Polícia Civil (PC).

*Com informações do G1