Homem é preso por ameaçar de morte ex-companheira e descumprir medida protetiva em Manaus

Manaus (AM) – Um homem, de 46 anos foi preso, na sexta-feira (3), por descumprir medida protetiva e por ameaçar a ex-companheira. A prisão aconteceu por volta das 15h em via pública, na comunidade Campo Sales, no bairro Tarumã, Zona Oeste de Manaus.

De acordo com a delegada Kelene Passos, titular da Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DECCM) sul/oeste, a vítima informou que, na quarta-feira (1º), o autor foi à padaria onde ela trabalha e iniciou uma discussão, momento em que proferiu palavras de baixo calão contra ela, a ameaçou de morte e quebrou alguns utensílios de cozinha do estabelecimento comercial.

“Posteriormente, ele retornou ao local e danificou o forno de assar pães. Quando a vítima chegou ao comércio para dar início ao expediente, na quinta-feira (2), por volta das 6h, encontrou o objeto quebrado e resolveu comparecer à delegacia para denuncia-lo”, disse.

Segundo a delegada, na ocasião da denúncia, a mulher comunicou que o motivo das práticas criminosas seria o fato do autor não aceitar a partilha do divórcio, do relacionamento no qual eles tiveram por 17 anos. Ela contou, ainda, que tem uma medida protetiva em seu favor e relatou que não foi a primeira vez que o infrator proferiu ameaças de morte contra ela.

“Diante da gravidade dos fatos, solicitamos ao Poder Judiciário a prisão preventiva deste suspeito. Ao ser expedida pela Central de Plantão Criminal, na sexta, saímos em diligência e conseguimos efetuar a prisão dele”, disse.

A titular enfatizou, ainda, que a prisão faz parte da Operação Átria, coordenada em todo o Brasil pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).

O homem responderá por dano, descumprimento de medida protetiva e ameaça e ficará à disposição da Justiça.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

