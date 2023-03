Homem é preso por violência doméstica contra ex-companheira no Amazonas

Prisão aconteceu no município de Borba, a 151 quilômetros de Manaus.

Borba (AM) – Um homem foi preso em flagrante, nesta sexta-feira (3), por violência doméstica e tráfico de drogas. A prisão aconteceu por volta das 14h30 no bairro São Galvão, no município de Borba, a 151 quilômetros de Manaus.

De acordo com a investigadora Antonely Magalhães, gestora da 74ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), os fatos criminosos foram comunicados às equipes policiais pela vítima e ex-companheira do autor, uma mulher de 39 anos.

“Ela nos relatou que convivia com o autor há mais de 20 anos, e, desde então, sofria com constantes agressões e ameaças. Na sexta, o suspeito chegou em sua residência e começou a proferir palavras de baixo calão contra ela. Além disso, ela contou que o indivíduo tem envolvimento com a prática de tráfico de drogas”, disse.

Segundo a gestora, diante da situação, os policiais civis da 74ª DIP saíram em diligência e conseguiram localizar o autor na localidade acima mencionada.

Procedimentos

Conforme a investigadora, o suspeito estava em posse de drogas, razão pela qual foi flagrante do por tráfico de drogas e responderá, ainda, por violência doméstica, ficando à disposição do Poder Judiciário

