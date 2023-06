Documentário estreia nesta quinta no Cine Casarão

Manaus (AM) – Nesta quinta-feira, 15, o Cine Casarão, espaço dedicado à Sétima Arte do Casarão de Ideias, localizado no Centro de Manaus, recebe em sua grade de programação o filme documental brasileiro ‘Dos 3 aos 3’, dirigido por Pablo Lobato e Bianca Bethonico. A primeira exibição ocorrerá às 17h30. Os ingressos podem ser adquiridos de forma antecipada pelo Instagram (@casaraodeideias) ao preço de R$ 16 (inteira) e R$ 8 (meia).

A produção acompanha de perto o crescimento de Ravi, desde seus três meses aos 3 anos de vida. O filme parte do olhar cuidadoso da mãe, Bianca, uma estudiosa da abordagem Pikler no Brasil.

Durante toda a primeira infância do filho, ela segue as pesquisas da pediatra vienense Emmi Pikler, que trata da individualidade dos bebês, do incentivo à autonomia e do apoio em momentos de cuidados para fortalecer os vínculos entre mãe e bebê e melhor estimular o desenvolvimento motor, cognitivo, emocional e social. A reexibição ocorrerá na sexta-feira, 16, às 16h, e sexta-feira, 17, às 16h.

Ainda na grade de programação do Cine Casarão, o público poderá conferir os longas ‘Vento na Fronteira’ (quinta-feira, às 16h; sexta-feira, 17h30), ‘Urubus’ (quinta-feira, às 19h; sábado, 19h20), ‘Corpolítica’ (sexta-feira, às 19h; domingo, dia 18, às 17h40), ‘EO’ (sábado, às 17h30; domingo, às 16h) e ‘Uýra – A Retomada da Floresta’ (domingo, às 19h40).

