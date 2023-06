Acessórios valorizam a cultura, artesãos e a economia local para o Festival Folclórico

Junto com a chegada do 56º Festival Folclórico de Parintins (30 a 02), ganham destaque os acessórios, que são parte integrante da tradição da festa e geram renda para os talentosos artesãos. A Empresa Estadual de Turismo (Amazonastur) apresenta quatro opções para você apoiar a economia local e contribuir para a preservação das tradições culturais da região.

Os modelos incluem brincos, cocares, colares, pulseiras e roupas temáticas. E, para o presidente da Amazonastur, Gustavo Sampaio, além das apresentações emocionantes, os acessórios utilizados pelos torcedores são essenciais para criar uma atmosfera festiva e transformar o visual dos participantes.

“O Festival Folclórico de Parintins é um dos eventos mais emblemáticos e tradicionais do Norte do Brasil. Os milhares de visitantes se reúnem para assistir os três dias de espetáculo vibrante dos bois Caprichoso e Garantido e o artesanato movimenta a renda e promove essa imersão cultural ao turista”, disse o presidente.

A Amazonastur apresenta algumas opções de onde adquirir o acessório bovino:

Feira do Artesanato

A Feira do Artesanato, deste ano, acontece a partir do dia 28 de junho e vai até o dia 2 de julho, na Praça da Matriz, em Parintins. A Feira apresenta uma grande diversidade de opções. Além disso, comprar no local, dá a oportunidade de interagir com os artesãos locais, conhecer a cultura e apreciar suas habilidades manuais. Funcionará das 10h às 21h, a Feira fica numa das principais vias da cidade, a avenida Amazonas.

Socorro Rodrigues

Localizada em Parintins, Socorro Rodrigues é uma parada obrigatória para os visitantes em busca de acessórios mais estilizados. Nesse espaço, a artesã local expõe e vende suas criações, incluindo colares, pulseiras, brincos e adereços para a cabeça. Além de adquirir peças exclusivas, você também pode customizar camisas e escolher como quer seu acessório. O espaço fica na rua Maués, 1.162, anexo ao Mercadinho Popular. Outras informações pelo contato (92) 99173-1693 ou pelas redes sociais @socorrocacessorios.

Shopping do Artesanato e Economia Solidária

O Shopping do Artesanato e Economia Solidária é uma excelente opção para quem quer sair de Manaus com os adereços tribais. O local reúne o trabalho de artesãos independentes, indígenas, associações e empreendedores solidários, da capital e interior. O shopping oferece conveniência e conforto, com estacionamento gratuito e permitindo que você explore várias opções em um único local. O espaço funciona de segunda a sexta-feira, das 16h às 17h, e aos sábados das 10h às 15h, na Avenida Djalma Batista, nº 1.018, ao lado do Amazonas Shopping.

Manauy Acessórios

O ateliê do artista Leonardo Brandão, mais conhecido como Manauy Acessórios, é um pedacinho de Parintins em Manaus. Leonardo produz uma grande variedade de peças autorais, misturando tendências e cores marcantes, inspiradas na rica cultura do festival. O artista comercializa as peças pelas redes sociais (@manauyaacessorios).

Agora é hora de escolher seus acessórios e se preparar para mergulhar na festa do povo da floresta. Vista-se com orgulho, celebre a tradição e faça parte dessa experiência única que só a magia do Festival de Parintins pode oferecer.

