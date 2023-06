Artista pernambucano Lucas Mamede se apresenta no Teatro Manauara

Manaus (AM) – Lucas Mamede, cantor recifense de apenas 20 anos, fenômeno por interpretar canções nas redes sociais, apresenta em Manaus no próximo dia 18 de junho, no Teatro Manaura, o show da sua turnê de estreia “Já ouviu falar de amor?”, a partir das 19h. Os ingressos podem ser adquiridos via web no link https://baladapp.com.br/a/show-lucas-mamede-manaus-am-18-de-junho-de-2023/3784

Aos 20 anos, o cantor Lucas Mamede colhe os frutos do trabalho que tem feito nas redes sociais. Influenciado pelo pop e pela MPB, ele tem publicado vídeos curtos cantando e tocando violão, chamando atenção pela voz e sotaque marcantes.

No TikTok, tem 987 mil seguidores e 12 milhões de curtidas. Mas, as conquistas já estão para além da internet. Lucas ganha a atenção de nomes como Vitor Kley e Anavitória, sendo algumas de suas inspirações.

Lucas estava no terceiro ano do ensino médio quando gravou o primeiro vídeo, cantando a música “Café”, de Vitão. Ele contou com a ajuda do irmão, João Mamede, que gravou, captou o áudio e fez a edição do conteúdo.

Seu álbum de estreia “Já ouviu falar de amor?” reúne um time de gigantes instrumentistas da música brasileira arregimentando suas primeiras composições autorais. Produzido por Alê Siqueira, o disco traz também uma composição inédita de Ana Caetano, além da releitura de uma linda canção do mineiro Paulinho Pedra Azul.

O show faz parte da turnê do álbum de estreia do cantor e compositor pernambucano Lucas Mamede. Com seu marcante sotaque, Lucas virou fenômeno nas redes sociais, onde seus vídeos com releituras de sucessos da MPB costumam viralizar.

Sobre Lucas Mamede

Lucas Mamede tem apenas 20 anos e, para além do incrível intérprete já conhecido nas redes sociais, ele se mostra agora também um compositor de mão-cheia. O rapaz assina sozinho 10 das 12 músicas do seu álbum de estreia. Para completar, Ana Caetano, do duo ANAVITÓRIA, o presenteou com a inédita ‘Dia de Chuva’.

E há ainda uma releitura de ‘Jardim da Fantasia’, linda canção do mineiro Paulinho Pedra Azul, por sugestão de Felipe Simas, empresário artístico responsável por descobrir e lançar a dupla ANAVITÓRIA, e que agora faz de Lucas Mamede sua mais nova aposta.

*Com informações da assessoria

