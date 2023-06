Estacionamento irregular aberto no CSU do Parque 10 será investigado pela Prefeitura de Manaus

A Prefeitura de Manaus irá instaura uma investigação interna para apurar as responsabilidades pela destruição da mureta e grades no CSU do Parque 10 que aconteceu na tarde do último domingo (18), para identificar os agentes envolvidos e tomar providências.

Segundo a Prefeitura, a estrutura é importante para a segurança do espaço e a sua quebra causa preocupação, tanto para a administração municipal quanto para a comunidade local.

O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) informou ainda que a circulação de veículos no entorno do CSU do Parque 10 é monitorada, de forma constante, a partir da presença dos agentes do trânsito no local até o encerramento do festival folclórico.

A equipe do trânsito esteve neste domingo (18), para averiguar a denúncia. Depois de confirmada, foi determinado que não houvesse cobrança de estacionamento.

Na segunda-feira (19) representantes do IMMU se reunirão com os responsáveis pelo evento, para que sejam tomadas as medidas necessárias.

*Com informações da assessoria

