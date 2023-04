Manaus Country Festival terá espetáculo musical e campeonato de rodeio no CSU do Parque Dez

Manaus (AM) – A 3ª Edição do Manaus Country Festival terá como palco o Centro Social Urbano (CSU) do Parque Dez, na Zona Centro-Sul. O evento ocorre de 26 a 30 de abril, a partir das 17h, com entrada gratuita.

O Manaus Country Festival reunirá o que há de melhor dos rodeios, shows musicais, praça de alimentação, espaço kids e muito mais.

A organização do evento reforça que, menores de 14 anos, devem estar acompanhados dos pais ou responsáveis.

O Manaus Country Festival terá shows de forró e muito sertanejo com Kayza Marques, Andreza Andrade, Samara Show, Thay Rodrigues, Guto Lima, Rodrigo Raniely e Monalisa, Trio Du Vale, Forrozão Já Kero, George Japa, Xote com Pimenta, Alziel da Viola, Daniel Trindade, Meninos do Xote, Sidney Chenkel, Márcio Cigano, Lucas Moura, e o Playboy do Arrocha, Marcos Ariggó.

“E para fazer jus ao nome, o clima no Manaus Country Festival 2023, será festa de rodeio com montaria de touros, cowboys e boiadeiros da Equipe Rodeio Show do Amazonas, da Cia de Rodeio Pedro Arruda, além de participantes de outros estados das Regiões Norte e Centro-Oeste. É um evento para toda a família. Haverá apresentações dos peões competidores que participarão das provas dos tambores e das candidatas a Rainha do Rodeio”, contou o organizador do evento, Arnaldo Neto.

O Manaus Country Festival 2023 é realizado pelo Instituto Cultural de Desporto e Lazer do Amazonas (ICDLAM), produzido pela Sintonnia Artística e Arsenal Service.

