Tradicional Festival Folclórico do CSU de Manaus inicia nesta sexta-feira (9)

Manaus (AM) – Anarriê! Porque lá no Centro Social Urbano (CSU) do Parque Dez, na Zona Centro-Sul de Manaus, os preparativos para o tradicional Festival Folclórico já estão a todo vapor. Barracas com comidas típicas, parque de diversão, atrações musicais e entrada gratuita. O evento, para toda família, começa nesta sexta-feira (9) e vai até o dia 9 de julho, a partir das 18h.

A comissão organizadora do arraial informa que, este ano, o Festival Folclórico do CSU contará com dois palcos para as apresentações.

“Em um palco, ocorrerão as apresentações das danças folclóricas e, no outro, as atrações musicais. Como sempre, um evento com toda infraestrutura para a família amazonense sentir-se acolhida e com diversão para todos”.

O Festival Folclórico do CSU do Parque Dez, chega à sua 42ª edição e conta com o apoio cultural da Prefeitura de Manaus, por meio da Manauscult.

Além das danças folclóricas, dentre as atrações confirmadas para o primeiro final de semana, estão: Nathalia Lima, Forró Já Kero, Kayza Marques, Forro Genial, Léo Cristian e Forró Xotezim.

Ao todo, cerca de 60 atrações musicais e mais de 80 danças devem subir aos palcos do 42° Festival Folclórico do CSU do Parque Dez.

Orientação

A coordenação do evento sugere que, se possível, para maior mobilidade e evitar assédio de oportunistas que costumam cobrar valores exorbitantes por estacionamento, quem puder ir ao local, por meio de serviço de aplicativos, é recomendado.

Haverá também um espaço para desembarque e embarque de passageiros de táxi e carros de aplicativos.

A coordenação informa ainda que o estacionamento da parte interna do CSU, será limitado aos participantes que vão trabalhar no evento e necessitam descarregar mercadorias.

Sobre o CSU de Novembro

O CSU do Parque Dez de Novembro é um centro de atividades esportivas e sociais com 46 anos de existência. É palco de eventos tradicionais com o Festival Folclórico, Bloco das Piranhas e Festival de Verão. Possui uma ampla área de lazer com quadras, área para caminhada, campos de futebol, brinquedos e piscina disponíveis para a população, além de quiosques e barracas de comidas regionais.

