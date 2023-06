Atleta amazonense participará de Campeonato Sul-americano de Judô, no Equador

Ricardo Nascimento representará o Amazonas no Campeonato Sul-americano de Judô entre veteranos

Manaus (AM) – O judoca há 40 anos, Ricardo Nascimento será um dos atletas a representar o Amazonas, no Campeonato Sul-americano de Judô entre veteranos, que ocorrerá entre os dias 27 a 29 de junho, em Guayaquil, no Equador. Ricardo competirá na categoria master 3 meio pesado, classe veteranos.

Para chegar ao sul-americano de judô veteranos, o judoca amazonense teve que passar por uma longa jornada de treinos e competições, preparando mente e corpo diariamente, incluindo fortalecimento e treinos técnicos.

“Chegar no sul-americano de judô veteranos foi uma missão muito árdua, participei de eventos internacionais no ano de 2022 em Salvador, na Bahia, onde obtive pontuações para garantir a vaga para essa competição. Desde o anúncio da vaga, venho treinando a mente e o corpo diariamente, desde fortalecimento e treinos técnicos para com muita raça e honra representar o estado e o pais. E logo teremos o retorno desses treinamentos para essa temporada”, declarou.

Atleta amazonense

Atleta de Judô Ricardo Nascimento Foto: Reprodução/Redes sociais

Ricardo Nascimento pratica judô desde a década de 80 e já competiu em várias categorias pela Associação Shogum de Judô e pela Kaizen Judô Clube, onde segue atualmente treinando com o professor Dejanir Nunes.

Apesar das dificuldades de se manter no esporte devido à falta do apoio de poder público, Ricardo pode contar com o apoio da família e dos amigos para se manter nas competições. O judô sempre foi algo de grande importância pro atleta, que o ajudou a reviver nos momentos em que estava mal.

“Conto muito com o apoio dos amigos e familiares para minhas competições. Existem muitos competidores no estado que são ótimos, porém passam um ‘perrengue’ para conseguir apoio do poder público, espero de verdade que eles possam ser prósperos em suas batalhas. O judô é algo de suma importância em minha vida me ajudou a reviver nos momentos de angústia”, alegou.

Leia mais:

Copa da Amazônia de Judô terá a participação de 300 atletas neste sábado (17)

Conmebol suspende zagueiro do Fluminense por doping

Carlo Ancelotti assume a Seleção Brasileira somente em junho de 2024