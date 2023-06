Copa da Amazônia de Judô terá a participação de 300 atletas neste sábado (17)

Evento contará com a participação de judocas amazonenses que brilharam na Seletiva Nacional das classes Sub-13 e Sub-15, no início do mês, no Rio de Janeiro

Manaus(AM)- Aproximadamente 300 atletas vão participar da Copa da Amazônia de Judô 2023. A competição, que faz parte do calendário de eventos da Federação de Judô do Amazonas (Fejama), acontece neste sábado (17), a partir das 8h30, no ginásio Renné Monteiro, em Manaus.

O evento contará com a participação especial dos judocas amazonenses que brilharam na Seletiva Nacional das classes Sub-13 e Sub-15, no início do mês, no Rio de Janeiro. A capital fluminense também recebeu na ocasião os atletas locais que lutaram no Campeonato Brasileiro da classe Sub-18.

Sob a liderança da técnica Denise Oliveira, que também é vice-presidente da federação local (Fejama), e do técnico Márcio Klinger (Centro Educacional Adalberto Valle), o Amazonas teve três vice-campeões na Seletiva Nacional: Yuri Gabriel Lima da Silva (Sub-13 Masculino Super Ligeiro), Jadson Laynon de Araújo Souto (Sub-13 Masculino Pesado) e Bianca Cardoso Freitas (Sub-15 Feminino Pesado). Os destaques vão disputar a Copa da Amazônia neste sábado.

De acordo com o presidente da Fejama, David Azevedo, a Copa da Amazônia é uma competição oficial do calendário da federação. É aberta para os judocas de todas as classes, faixas e categorias de peso, representantes de academias da capital e interior do estado. A concentração para o desfile de abertura começa às 8h30. O desfile das agremiações inicia às 8h45. Já os combates para valer dão largada às 9h30.

Copa da Amazônia de Judô terá a participação de 300 atletas Foto: Reproduzida

Parceiros da modalidade – Os eventos da Fejama contam com apoio do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria do Desporto e Lazer (Sedel), e da Prefeitura de Manaus, por intermédio da Fundação Manaus Esporte. A Samel Planos de Saúde também é parceira da modalidade há mais de uma década. A divulgação oficial é da assessoria Emanuel Sports & Marketing. A Fejama é filiada à Associação das Federações Olímpicas do Amazonas (Afoam).

*Com informações da assessoria

