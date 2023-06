Mãe de Neymar recebe críticas após vazar o sexo da neta em salão

Não é de hoje que os internautas apontam um “climão” entre Nadine Gonçalves, mãe de Neymar, e Bruna Biancardi, que espera uma menina fruto de seu relacionamento com o jogador. Após concluírem que as duas não se dão bem e que não se seguem nas redes sociais, eles agora criticaram a mãe do craque por outro furo: contar para todo mundo o sexo da neta dias antes da realização do Chá Revelação, que aconteceu neste sábado (24). Inclusive, ela não publicou nada sobre o Chá Revelação em suas redes sociais.

De acordo com comentários na web, a Neymãe já tinha comentado que a nora esperava uma menina durante uma visita a um salão de beleza de Santos: “Aqui em Santos até os peixes já sabiam 😂😂”, afirmou uma. “A mãe dele já tinha falado num salão em Santos. Achei pessimo! 🙄”, detonou outra. “A mãe do Neymar foi fazer fofoca no salão… kkk Zero surpresa kk”, divertiu-se uma terceira. “Todos surpresos 😮😮 a boca de sacola da sogra dela”, postou mais um internauta.

Neymar virou piada após festa

O Chá Revelação de Bruna Biancardi e Neymar, que descobriram o sexo da primeira filha do casal neste sábado (24), continua dando o que falar. Após a divulgação de que os dois esperam uma menina, os internautas não perderam tempo e fizeram piada com o jogador, afirmando que agora ele vai sentir tudo o que fez os pais de outras meninas passarem.

E vai além: “Vai crescer e o mundo vai tá diferente. E malandro igual você nesse tempo vai ser bem mais inteligente. Você fez um pai de família de otário, o tempo passou, mas chegou tua vez. O filho de alguém vai pegar tua filha e vai fazer igual ao que você já fez”, declara a letra.

Para evitar esse tipo de postagem, Neymar e Bruna limitaram os comentários no vídeo em que anunciam a chegada da menina, que ainda não teve seu nome divulgado. Com isso, apenas algumas pessoas conseguiram deixar seus desejos de felicidades e mensagens positivas para o casal.

*Com informações do Metrópoles

Leia mais:

Após chá revelação, Neymar vira piada: “Aqui se faz, aqui se paga”

Confira os detalhes do chá revelação do bebê de Neymar: 7 horas de festa e decoração luxuosa

No dia do Chá Revelação, Neymar volta a ser multado por obra da mansão