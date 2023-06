Confira os detalhes do chá revelação do bebê de Neymar: 7 horas de festa e decoração luxuosa

Bruna Biancardi e Neymar reuniram amigos e familiares na mansão em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, neste sábado (24) para celebrar o chá revelação do primeiro filho.

O atleta, que pediu desculpas publicamente à influenciadora após rumores de uma suposta traição na véspera do Dia dos Namorados, não compartilhou muitos detalhes do evento. Ao contrário de Biancardi.

Ela postou detalhes do convite, que vinha dentro de uma caixa decorada, tinha as iniciais do casal, uma mensagem especial e uma vela aromatizante.

Eles escolheram roupas brancas e com brilhos, e para decoração, flores e um carrossel vintage de parque de diversão.

Detalhes da roupa e convite do chá revelação / Reprodução/Instagram/@brunabiancardi



A nova mamãe compartilhou o cardápio que os convidados aproveitarão durante a festa, que iniciou às 15h e tem previsão de término às 22h. Não foi divulgado o horário do anúncio do sexo do primeiro filho do casal, e segundo de Neymar.

Nos stories, Biancardi mostrou também que estava decorando ao lado do atleta um body infantil com as cores azul e rosa, cores que o jogador também escolheu para o seu par de meias.

Detalhes do chá revelação / Reprodução/Instagram/@brunabiancardi/@neymarjr



“Sonhamos com a sua vida”

Eles anunciaram que estavam esperando o primeiro filho em abril. O atleta do PSG é pai de Davi Lucca, fruto da relação com Carol Dantas.

“Sonhamos com a sua vida, planejamos a sua chegada e saber que você está aqui para completar o nosso amor deixa os nossos dias muito mais felizes. Você vai chegar em uma família linda, com irmão, avós, titios e titias que já te amam muito! Vem logo filho(a), estamos ansiosos por você!” , escreveram nas redes sociais.

Bruna Biancardi e Neymar começaram a se conhecer melhor no fim de 2021 e tornaram público o namoro no início do ano passado. Em agosto do mesmo ano, veio o anúncio do término, mas em meados de janeiro deste ano, eles reataram o namoro oficialmente.

*Com informações da CNN BRASIL

Leia mais:

No dia do Chá Revelação, Neymar volta a ser multado por obra da mansão

Luana Piovani diz que ser mãe não tem nada de sexy e que ‘destrói a mulher’

‘Ney Pai’pode ser preso ou processado por desacato após denúncia crime ambiental