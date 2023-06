Dia do Orgulho LGBTI+: empresa reforça compromisso com a diversidade e respeito

Manaus (AM) – Há cinco anos, quando entrou para o time de Atendentes do McDonald’s e conquistou o seu primeiro emprego formal, Tiana Machado ainda se entendia como um homem gay cis. Algum tempo depois, se reconheceu como uma mulher trans e conta que recebeu total apoio de sua Gerente de Unidade no início do seu processo de transição.

“Ter conseguido um emprego no McDonald’s foi uma coisa ótima e me descobrir lá dentro também. Se eu me descobrisse antes, acho que teria dificuldades para conseguir qualquer emprego”, revela.

Após dois anos como atendente, vieram as oportunidades de crescimento e Tiana foi promovida a Embaixadora da Experiência do Cliente, sendo, um ano depois, promovida a Supervisora, cargo que ocupa atualmente.

“Quando me percebi como uma pessoa trans achei que seria difícil, mas não foi. Nunca achei que eu seria tão bem acolhida numa empresa como sou hoje. Tenho o nome retificado em todos os documentos. Crachá, espelho de ponto, exames, tudo tem o meu nome social”, conta. “Eu não me vejo saindo do Méqui. Me vejo crescendo mais ainda”, completa.

O acolhimento, o reconhecimento e a valorização de colaboradores LGBTI+ fazem parte dos compromissos da Arcos Dorados, empresa que opera a marca McDonald’s em 20 países da América Latina e Caribe, já que atua sob a Cooltura de Serviço, filosofia que promove o respeito às individualidades e incentiva que cada pessoa se sinta à vontade para se expressar livremente e conforme se identifique.

Avanços

Desde a criação do SOMOS, comitê de Diversidade & Inclusão, e da Rede Orgulho Arcos, grupo de afinidade LGBTI+, a Arcos Dorados tem dado importantes passos nessa pauta, ainda que haja uma longa jornada.

A companhia atualizou recentemente seu Guia de Diversidade Sexual, que traz diretrizes para a promoção de um ambiente de trabalho respeitoso e de combate à discriminação, e se tornou signatária do Fórum de Empresas e Direitos LGBTI+. Ainda, através de um censo interno, a empresa mapeou que mais de 8.700 colaboradores são LGBTI+ e mais de 850 pessoas são trans.

Atualmente, a companhia conta com uma série de ações práticas de inclusão, como a criação de uniformes não binários (sem distinção de gênero); adoção de nome social independente do registro civil, tanto para colaboradores dos restaurantes quanto dos escritórios; uso do banheiro conforme a identidade de gênero; igualdade nos processos seletivos e promoções, que contribuiu para que 15% da liderança tenha se declarado LGBTI+ no último censo; além da “Política de Lugar Seguro e Respeitoso” e da Linha Ética, canal de denúncias que atua também em casos de discriminação sexual.

Diversas outras ações internas relacionadas a agenda de Diversidade e Inclusão também são promovidas na companhia, como treinamentos, letramento e conscientização que contribuem para o desenvolvimento pessoal e profissional de cada uma das pessoas. Essas e outras iniciativas ocorrem alinhadas à política de tolerância zero, adotada pela companhia com relação a condutas discriminatórias por identidade de gênero, sexo, orientação sexual, expressão de gênero e de qualquer outra natureza preconceituosa.

Todas as ações voltadas à diversidade e inclusão fazem parte de sua consistente estratégia ESG, chamada Receita do Futuro, que englobam pilares de atuação para impactar positivamente a sociedade e o planeta. Para saber mais, acesse: https://receitadofuturo.com.br/

