Governo do Rio sanciona lei antirracismo em homenagem ao jogador Vinícius Junior

(Rio de Janeiro)- O governo do Estado do Rio de Janeiro sancionou nesta quarta (5) uma lei antirracismo que leva o nome do atacante Vinícius Junior, visando interromper ou suspender eventos esportivos em caso de conduta racista.

O jogador do Real Madrid sofreu ataques racistas de torcedores do Valencia em partida pelo Campeonato Espanhol em maio, o décimo incidente envolvendo o atacante de 22 anos que a liga relatou aos promotores na última temporada.

A lei foi inspirada pela resposta de Vinícius Junior ao incidente no estádio Mestalla, em Valencia, quando o jogo foi interrompido por vários minutos enquanto o atleta apontava para aqueles que o atacavam nas arquibancadas.

A “Lei Vini Jr.”, aprovada por unanimidade pela Assembleia Legislativa do Estado em junho, inclui protocolo sobre como processar denúncias de racismo e campanhas educativas obrigatórias.

“É um dia muito especial, porque eu sou muito novo e não esperava isso tão novo”, disse Vinícius durante cerimônia realizada no Maracanã, onde estreou pela equipe principal do Flamengo em 2017.

Vinícius Junior também recebeu prêmios da Assembleia Legislativa e da Câmara Municipal do Rio de Janeiro e colocou os pés na Calçada da Fama do Maracanã, onde agora está ao lado de grandes nomes como Pelé, Garrincha e Ronaldo.

“Às vezes eu fico me perguntando se eu mereço tanto”, disse o atacante. “Não esperava estrear no Maracanã e poder receber todos esses prêmios”.

