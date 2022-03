Grupo estava em uma área de mata e um sujeito foi apreendido com arma de fogo ilegal

Manaus (AM) – Um homem, ainda não identificado, foi preso por porte ilegal de arma de fogo, nas proximidades da rua Paxiuba, conjunto Manauara 2, no bairro Santa Etelvina, na Zona Norte de Manaus. A prisão foi efetuada pela Polícia Militar do Amazonas, através da Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam).

Segundo informações dos policiais. eles receberam uma denúncia anônima através da sua linha direta. Chegando ao local, avistaram um grupo de homens em uma área de mata. Feita a incursão no local, foi possível localizar um elemento, em atitude suspeita. Ao ser abordado e revistado, foi encontrado com ele uma pistola Taurus, calibre .38 super, seis munições intactas de calibre .38 e um celular.

Diante dos fatos, foi dado voz de prisão ao mesmo, que foi encaminhado ao 6° DIP para os procedimentos legais.

O indivíduo já possui passagem por roubo e tráfico de drogas e agora está sobre a tutela da Justiça do Amazonas para procedimentos cabíveis.

