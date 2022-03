Wilson Lima confirma ida ao União Brasil: “Um projeto importante para o Amazonas”

Atualmente com 78 deputados federais, União é o partido com a maior bancada na Câmara

Manaus (AM) – O governador Wilson Lima assinou na tarde desta quarta-feira (9) sua ficha de filiação ao partido União Brasil. A notícia foi confirmada pelo deputado federal Pauderney Avelino, representante do partido no Amazonas.

“A partir de hoje estou me filiando ao União, para que a gente possa ajudar na construção desse projeto que é um projeto importante para o Brasil e também para o Amazonas. Agradeço também ao PSC, partido que abriu as portas para nosso projeto político, por todo apoio e parceria. Vamos em frente”, declarou o governador.

Wilson Lima era filiado ao PSC desde 2018, sigla que o elegeu no atual cargo. A movimentação partidária foi feita sem a perda de mandatos tendo em vista o período de janela partidária. O novo partido do governador é junção entre os antigos DEM e PSL, é um dos que mais tem crescido no país.

De acordo com o cientista político Carlos Santiago, a ida de Wilson para o União Brasil significa uma mudança substancial. Além da disponibilização de maior tempo de rádio e televisão, o partido terá mais de R $700 milhões no fundo eleitoral para as eleições, o que beneficiaria o candidato.

“Um partido que indica que terá candidato a presidente da república facilita para o governador buscar uma oposição dentro dos seus interesses e convicções de melhor aliança política para conquistar a reeleição”, explica Carlos.

Além dos benefícios, o cientista salienta que a mudança faria uma movimentação política regional de grande proporção.

“Wilson acaba agregando muitas lideranças em torno de sua reeleição e acaba forçando Amazonino Mendes e Eduardo Braga a buscarem uma posição política e fortalecimento do pleito em outras siglas”, finalizou.

O União Brasil

Aprovado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em fevereiro de 2022, a fusão entre Partido Social Liberal e Democratas. A agremiação é atualmente o maior partido do país, que em seu início já contava com 81 deputados federais e três senadores.

Neste ano, o partido já conta com cerca de R$800 milhões de fundo eleitoral para a disputa no Brasil. No primeiro vídeo que irá ao ar nesta quinta-feira (10), o União Brasil irá anunciar o seu candidato para a presidência do país. A força da sigla, reúne vantagens para as novas agregações.

No Amazonas, o partido que agora conta com o nome do governador em sua ficha, também sonda o vereador Amom Mandel (sem partido) para compor o grupo. Especulações afirmam que o parlamentar mais jovem de Manaus, concorrerá para o cargo de deputado federal neste ano.

