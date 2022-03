Wilson Lima passa Braga e arranca para disputa final do segundo turno

De acordo com números de nova pesquisa realizada pela empresa Perspectiva, o governador Wilson Lima (PSC) ultrapassou o senador Eduardo Braga (MDB) na corrida para ver quem disputará o segundo turno das eleições deste ano contra Amazonino Mendes.

Na nova consulta popular, Wilson alcançou 22,5% das intenções dos votos, mostrando um crescimento da ordem de 5,5% em relação a dezembro passado, quando chegou a 17%.

Braga ficou na segunda colocação com 18,6%. Em dezembro, ele havia obtido 20%. Conforme Durango Duarte, Lima começa a disparar em um momento estratégico há três meses das convenções partidárias.

Omar Aziz dispara

Conforme a Perspectiva, o senador Omar Aziz (PSD) ampliou a vantagem que tinha em dezembro de 2021 sobre o ex-prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto (PSDB).

Na briga pelo Senado, Omar tem agora 24,7%, contra 20,2% que tinha em dezembro. Arthur ficou na segunda colocação com 23,9%, dez pontos a mais que o coronel Alfredo Menezes (Patriota).

Fim das máscaras

Com os casos de internações e óbitos caindo nas estatísticas da FVS, o prefeito David Almeida marcou ontem o dia para encerrar a obrigatoriedade sobre o uso de máscaras em locais abertos.

A decisão passará a valer a partir do próximo dia 16. David diz que o sucesso da vacinação, com 85% da população da capital imunizada, ajudou na avaliação para flexibilizar o uso de máscaras.

Menezes no PL

Bolsonarista de primeira hora, o coronel Alfredo Menezes anunciou para sábado a sua filiação no Partido Liberal (PL), em Brasília.

O presidente Jair Bolsonaro, compadre do militar pré-candidato ao Senado, abonará a ficha.

Corrida ao Supremo

Caso o Ministério da Economia continue a se recusar ao diálogo, a bancada federal do Amazonas no Congresso Nacional não terá outra alternativa senão ingressar com ação junto ao Supremo Tribunal Federal (STF) para tentar derrubar o decreto que fere de morte os incentivos fiscais da Zona Franca de Manaus.

Na opinião do vice-presidente da Câmara dos Deputados, Marcelo Ramos (PSD-AM), a opção pelo STF será o caminho final para resolver de uma vez a pendenga sobre o decreto que reduz em 25% a alíquota do IPI e esvazia a ZFM.

Lula cutuca Lira

De passagem por Manaus, na tarde da última segunda-feira, o ex-presidente Lula manifestou total antipatia pelo atual presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL).

Na presença do senador Omar Aziz (PSD), do deputado estadual Sinésio Campos (PT), dentre outros políticos que o recepcionaram no aeroporto, Lula desabafou: “Temos que acabar com o poder imperial desse Arthur Lira”.

O líder petista deixou evidente que, se voltar ao Palácio do Planalto, trabalhará para encerrar o reinado de Lira na Câmara.

Floresta, adeus

Estudo de vários pesquisadores internacionais, com base em dados de satélite, aponta danos irreversíveis à Amazônia, que não terá condições de recuperar mais 75% de sua floresta por causa do desmatamento e do aquecimento global.

Conforme o estudo, veiculado na revista especializada Nature Climate Change, caso não sejam adotadas medidas urgentes para salvá-la, a Amazônia se transformará em uma grande savana ou cerrado.

Alerta de Nobre

O renomado pesquisador Carlos Nobre, do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo (USP), desde o início dos anos 90 alerta sobre o perigo de a floresta amazônica perder resiliência e virar uma savana.

Climatologista mundialmente respeitado, Nobre, que esteve em Manaus há pouco mais de um ano, sustenta que o desmatamento desenfreado e o aquecimento global estão matando a biodiversidade amazônica.

Peixes em extinção

Em outro estudo, publicado na revista Neotropical Ichthyology, pesquisadores do Brasil, da Colômbia e dos Estados Unidos mostram que o desmatamento está modificando perigosamente o ecossistema da Amazônia, provocando o desaparecimento de várias espécies de peixes.

Um dos autores do estudo, cientista Gabriel Brejão, afirma que espécies tradicionais estão sendo substituídas por outras mais resistentes à degradação ambiental em curso em estados como, por exemplo, Rondônia, grande produtor de tambaqui.

Contra o capital

Fiel à sua ideologia radical, o Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU) lançou a socióloga Vera Lucia Pereira Da Silva Salgado, de 55 anos, pré-candidata à Presidência da República.

Com o apoio do PSol, Vera esclarece que a sua candidatura segue um projeto socialista de poder, “não é um projeto capitalista de conciliação com empresários e banqueiros”.

Jogos do Interior

A Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar) divulgou os nomes dos municípios que tiveram os seus credenciamentos considerados aptos para o edital Jogos no Interior – Mais Esporte.

O edital, que prevê um investimento de R$ 250 mil para cada sub-região do estado, surgiu após visitas estratégicas a mais de 50 cidades do interior.

Os cinco aprovados são: Atalaia do Norte, Beruri, Presidente Figueiredo, São Gabriel da Cachoeira e São Sebastião do Uatumã.

“Show da Vacinação”

A campanha “Show da Vacinação”, lançada pelo governador Wilson Lima na segunda-feira (07), em parceria com o prefeito David Almeida, quer ampliar a atualização do esquema vacinal da população amazonense contra a Covid-19.

A campanha ocorrerá em seis casas de show de Manaus no dia 12 de março, das 8h às 16h.

Moro perde fôlego

Segundo a colunista Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, a pré-candidatura de Sérgio Moro à Presidência da República perde cada vez mais fôlego e não deve suportar a agitação da janela partidária neste mês de março.

Conforme a colunista, ao menos quatro deputados federais deixarão o Podemos nesta abertura de janela, elevando as dificuldades de Moro, que não consegue decolar nas pesquisas eleitorais.

