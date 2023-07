Isabelly Aurora vai para prisão domiciliar concedida pela Justiça do Amazonas

Manaus (AM) – A Justiça do Amazonas determinou que seja feita a substituição da prisão preventiva da influenciadora Isabelly Aurora, de 21 anos, pela prisão domiciliar. A influencer obteve o benefício por ser mãe de uma criança de pouco mais de um ano e lactante. O fato foi confirmado pelo advogado da influenciadora Eduardo Rodrigues, na tarde desta segunda-feira (17).

Isabelly, que possuí duas contas no Instagram, onde acumulam mais de 346 mil seguidores, teve sua Amarok rosa, apreendida no dia 29 de junho durante a primeira fase da “Operação Dracma”, realizada pela Polícia civil do Amazonas, que investiga fraude na venda de rifas via internet. O veículo, avaliado em R$ 230 mil, estava sendo divulgado em seu último sorteio, podendo ser escolhido entre ele ou o valor de 50 mil reais ao sorteado.

No último dia 5, a influenciadora foi presa na segunda fase da “Operação Dracma”. O mandado de prisão em nome dela foi expedido pela Central de Inquéritos do Tribunal de Justiça do Amazonas (Tjam).

A operação investiga um esquema fraudulento de rifas clandestinas, onde os influenciadores são suspeitos de envolvimento e que movimentou R$ 5 milhões em dois anos, segundo a polícia.

Proibição

Segundo a Justiça, mesmo presa, Isabelly Aurora continuou realizando sorteios de rifas por meio de novos perfis nas redes sociais.

Com essa conduta, foi estabelecido que a influencer está proibida de acessar as redes sociais, por qualquer plataforma. Caso ela contrarie a medida, voltará para cadeia imediatamente.

