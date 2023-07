Suspeitos de matar vigilante do Manauara Shopping são presos em menos de 48h

Prisões ocorreram na BR-174 e no bairro Novo Reino, em Manaus

Dois homens identificados, como Michel de Souza Moraes, de 30 anos, e Brayon de Souza Constantino, de 27 anos, foram presos na terça-feira (18), suspeitos de envolvimento na morte do vigilante Elias Pinheiro Ladislau, que trabalhava no Manauara Shopping e foi assassinado a tiros na noite de segunda-feira (17).

As prisões ocorreram na BR-174 e no bairro Novo Reino, em Manaus.

A Polícia Civil informou que Michel dirigia o veículo no dia do crime e Brayon foi o fornecedor do armamento que matou o vigilante.

Um terceiro suspeito é procurado pela polícia, suspeito de ter atirado na vítima e ainda ter roubado o armamento de Elias.

