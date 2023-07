Vigilante é morto a tiros e tem arma roubada enquanto trabalhava no Manauara Shopping

Um vigilante identificado como Elias Pinheiro Ladislau, de 40 anos, foi morto a tiros na noite de segunda-feira (17), enquanto trabalhava no Manauara Shopping, na Zona Centro-Sul de Manaus. A vítima teve a arma levada pelos bandidos.

Segundo testemunhas, homens chegaram em um carro e ao abordar a vítima, atiraram contra ela. Após cometer o crime, os suspeito fugiram do local.

Elias foi atingido na região da cabeça e morreu ainda nas dependências do shopping. A arma do vigilante foi levada pelos suspeitos.

A equipe de perícia e o Instituto Médico Legal (IML) foram acionados para atender a ocorrência. O crime é investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

O Manauara Shopping se manifestou através de nota oficial. Veja comunicado na íntegra abaixo:

“Lamentamos profundamente a morte do vigilante que prestava serviço para o shopping e informamos que, ao lado do Grupo GR, empresa de segurança contratada, prestaremos todo o apoio e suporte necessários à família do profissional.

Estamos à disposição das autoridades competentes para colaborar com as investigações.”

