Neymar no Flamengo? Braz vê brecha para contratar Neymar a partir de 2025

Quando estava de férias do PSG durante o verão europeu, Neymar curtiu o Rio de Janeiro e chegou a afirmar, durante um show de Thiaguinho, que “era mengão”. Os torcedores do Flamengo ficaram animados com a possibilidade de uma possível chegada do craque ao rubro-negro, e o vice de futebol do clube, Marcos Braz, comentou sobre as especulações.

“É uma utopia trazer o Neymar neste momento. E, também, no ano que vem. Há questões financeiras, questões contratuais e empresariais. Ele está numa prateleira diferenciada do futebol mundial”, declarou Braz em entrevista.

Atualmente, Neymar treina com os companheiros de elenco na França, sob o comando do novo treinador, o espanhol Luis Enrique, com quem o brasileiro já trabalhou no Barcelona.

Nos últimos meses, o craque teve sua saída do PSG especulada e vive momento conturbado no clube, após protestos da torcida contra ele e Messi — hoje, no Inter Miami. Ele também teria desagradado a diretoria da equipe e colegas de elenco ao viajar para ver a Fórmula 1 durante as comemorações do título da Ligue 1.

Neymar tem contrato válido com o PSG até julho de 2027, com multa rescisória de cerca de R$ 1,5 bilhão para tirá-lo do clube antes do prazo. Há também a possibilidade de o time francês de ceder o jogador por empréstimo para outro clube, que precisaria “apenas” pagar o valor do salário do brasileiro, estimado em cerca de 3,67 milhões de euros (R$ 19,8 milhões) por mês.

*Com informações do extra

