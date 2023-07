Estudantes atletas buscam classificação na natação e no futsal na 44ª edição do JEAs

Manaus (AM) – A terça-feira (18) marcou a estreia da modalidade da natação na 44ª edição dos Jogos Escolares do Amazonas (JEAs). No sexto dia de competições, além da natação que segue até a próxima quinta-feira (20), o destaque também foi para o futsal, que terá as finais das categorias masculina e feminina no próximo dia 22.

As primeiras provas da natação foram realizadas pelos atletas com deficiência. Os competidores PCDs disputaram no nado crawl, costa e peito. Aluno da Escola Estadual (EE) Estelita Tapajós, o paratleta Adison Vitor, 16, comemorou a conquista de mais uma medalha, na 2ª participação dele no JEAs.

“Eu sou uma pessoa com espectro autista e já enfrentei muitos desafios na minha vida, tanto na natação, quanto em todos os lugares. Comecei com 9 anos e tive medo. Conforme o tempo foi passando, fui aprendendo as técnicas e hoje me sinto melhor. Quero ganhar mais resistência, por meio do treino e da saúde. Estou feliz com o meu resultado”, compartilhou Adison, ao afirmar que, apesar de na outra edição já ter levado uma medalha para casa, este é o primeiro ouro no JEAs.

Durante as competições, os demais atletas ainda irão performar nas modalidades do nado livre, costas, borboleta, peito e medley. De acordo com o coordenador da competição no JEAs, professor Mike Moraes, as disputas também são classificatórias para as competições nacionais.

“Começamos hoje nossa maratona de provas, com o objetivo de promover o esporte e realizar as classificatórias para a etapa nacional da modalidade, que são os Jogos da Juventude, que vão acontecer em Ribeirão Preto (SP), em setembro”, destacou o coordenador.

Já para os atletas com deficiência, as classificatórias para as competições nacionais já aconteceram, por meio da 1ª Paralimpíadas Escolares do Amazonas (Parajea’s), disputada em maio.

Com a iniciativa da Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar, foi a primeira vez que os alunos paratletas amazonenses tiveram uma competição específica como seletiva para as Paralimpíadas Escolares Brasileiras, que acontecem em Brasília, entre agosto e setembro deste ano.

Futsal

Futsal feminino JEAs Foto: Euzivaldo Queiroz

Já no futsal, a terça-feira marcou os segundos jogos da 2ª fase classificatória, que antecedem as semifinais da competição. A rede estadual segue representada em destaque, com 19 dos 20 times classificados para esta etapa do campeonato, somando as categorias masculina e feminina.

Destaque da seleção de Barcelos (distante 399 quilômetros de Manaus), composta por alunas da EE São Francisco de Sales, a aluna Lara Kelly, 17, falou sobre a emoção de estar nesta fase do JEAs.

“Pela nossa raça, acho que merecemos estar aqui. Enfrentamos uma viagem cansativa, de quase um dia inteiro. Perdemos alguns colegas de equipe de última hora, mas estamos firmes. Já somos vencedoras, porque no último ano não conseguimos passar nem da primeira fase”, relembrou a aluna atleta.

O time de Lara venceu por 1×0 a segunda partida desta nova etapa, contra a seleção do Careiro da Várzea (distante 25 quilômetros de Manaus), e se classificou para as semifinais da competição, que serão disputadas no próximo dia 21.

Balanço

Até o momento, sete das 20 modalidades do JEAs já encerraram suas disputas. No total, a rede estadual conquistou 191 medalhas nessas categorias, sendo 141 no Atletismo, 13 no Badminton, 7 no Basquete 3×3, duas na Ginástica Rítmica, 4 no Tênis de Mesa, 16 no Wrestling e 8 medalhas no Xadrez. Desses 191 lugares no pódio, 58 foram com ouro, 43 com prata e 90 com bronze.

*Com informações da assessoria

