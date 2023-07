Feira náutica no Amazonas deve gerar R$ 35 milhões em novos negócios

Manaus (AM) – Com mais de 40 mil quilômetros de vias navegáveis interiores, as opções de lazer náutico estão crescendo cada vez mais no Brasil. Segundo dados da Associação Brasileira de Construtores de Barcos e seus Implementos (Acobar), de cada 10 barcos, sete navegam em rios, lagos ou lagoas. Na região Norte, banhada pelos grandes rios amazônicos, ocorre pela primeira vez o Barco Show Amazonas, feira de barcos que deve movimentar o setor náutico, com projeção de gerar R$ 35 milhões em negócios. Uma das maiores fabricantes de barcos da América do Sul em unidades produzidas, a Fibrafort, já confirmou presença no evento com quatro modelos da conceituada linha de lanchas Focker.

O público que passar pelo evento poderá conhecer de perto os modelos Focker 255 GTO, 272 GTC, Focker 333 Gran Turismo e o maior modelo produzido pela marca que é a F420 Gran Coupé.

“O Amazonas é um estado que possui grande potencial náutico ainda pouco explorado pelas extensas vias navegáveis interiores e destinos conhecidos por quem aprecia a navegação, como Rio Negro, por exemplo. Além disso, a Fibrafort tem uma aceitação muito grande na região. Por isso, temos certeza que a nossa participação no Barco Show Amazonas será um sucesso, além de nos aproximar ainda mais dos consumidores dessa localidade”, comenta a gerente comercial e marketing, Barbara Martendal Yamamoto.

O evento será um momento para discutir sobre investimentos para novos negócios, oportunidades e fortalecer novos contatos.

“Acreditamos que o mercado tem muito a oferecer em termos de oportunidades de negócios e lazer. Estamos ansiosos para destacar as características únicas das lanchas Focker, a qualidade impecável e a experiência reconhecida que a marca proporciona aos seus clientes. A Evolution confia que esse evento será uma oportunidade para estabelecer novos contatos, identificar potenciais clientes e fortalecer ainda mais a presença da Focker no mercado local”, destaca o diretor do grupo Evolution, Daniel Oliveira.

Fibrafort confirmou presença no evento com quatro modelos da conceituada linha de lanchas Focker Foto: Divulgação

Reconhecido como o maior evento náutico da região Norte do Brasil, o Barco Show Amazonas espera receber mais de 10 mil visitantes durante os quatro dias de evento.

A feira contará ainda com uma programação diversificada, que inclui exposições de embarcações de 18 a 40 pés, acessórios e equipamentos. A iniciativa tem o patrocínio do Governo do Estado do Amazonas, por meio da Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur).

Sobre a Fibrafort

Considerada uma das maiores fabricantes de barcos da América Latina, a Fibrafort foi fundada há mais de 33 anos na cidade catarinense de Itajaí, polo náutico brasileiro, e já possui mais de 18 mil barcos entregues no mundo. Produz a conceituada linha de lanchas Focker, modelos de embarcações premiados e de alta qualidade, com dimensões que variam entre 18 e 42 pés.

São indicadas para a navegação e diversão em família. Design inovador, beleza, praticidade e conforto, acabamentos para garantir durabilidade e menos ruído, além de alta performance, estabilidade e manobrabilidade durante a navegação são algumas das características inconfundíveis da marca que segue rigorosas normas internacionais de segurança.

*Com informações da assessoria

