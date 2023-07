Construtora investe R$ 24 milhões para criação de bairro planejado na Ponta Negra, em Manaus

Manaus (AM) – Como a área de Manaus mais procurada por consumidores de novos empreendimentos residenciais, segundo dados da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Amazonas (Ademi-AM), a Ponta Negra vai ganhar o primeiro bairro planejado da região, o Jardins Ponta Negra. Para isso, o Grupo MRV&CO está investindo mais de R$ 24 milhões em obras de infraestrutura no local, que vão desde saneamento básico, implementação de rede de água, paisagismo, instalação de pontos de coleta seletiva, iluminação pública, dentre outros.

Com esse investimento, a MRV&CO está não apenas criando um bairro planejado dentro da Ponta Negra, mas acentuando ainda mais as potencialidades do local, que já é o principal ponto turístico de Manaus. O bairro planejado vai contar com uma estrutura totalmente pronta para os novos moradores, como centros de lazer, centros comerciais e infraestrutura de trânsito e locomoção.

“Vamos aproveitar todas as comodidades que a área já tem e criar uma área de moradia planejada nunca vista antes na cidade. Manaus vai viver um verdadeiro antes e depois do Jardins Ponta Negra e isso vai acontecer em um futuro bem próximo, visto que as obras já estão sendo executadas e os moradores da região já podem usufruir dessas melhorias”, afirmou o gestor comercial da MRV no Amazonas, Victor Lopes.

“Tudo o que está sendo feito e já programado pela área é uma forma de confirmarmos o nosso compromisso com aquela área. Temos um empreendimento no local, mas a MRV&CO busca mudar a vida não somente de seus clientes, mas todos que vivem naquele entorno. Esse investimento milionário não visa apenas melhorar ainda mais a qualidade de vida de quem vive ali, mas evidenciar ainda mais o porquê de a Ponta Negra ser a área mais procurada por quem quer mudar de vida”, explicou o executivo.

Dentre os destaques do investimento total de R$24.285.823 no Jardins Ponta Negra estão a pavimentação e sinalização de mais de aproximadamente 33 mil metros quadrados de vias; a construção de uma ciclovia e aumento da segurança no local, com portarias e câmeras de monitoramento nas vias do bairro, independente dos condomínios que serão construídos no local.

Outras ações de urbanização serão os serviços de paisagismo; contentores para coleta seletiva; equipamentos de lazer e esportivos de uso público; lâmpadas de baixo consumo, dentre outros.

Sensia Ponta Negra

Um dos empreendimentos de destaque no local será o Sensia Ponta Negra, da Incorporadora Sensia, que faz parte do Grupo MRV&CO. O empreendimento possui plantas personalizáveis, área de lazer premium, varanda gourmet em todas as unidades e muitas outras comodidades.

As unidades contam com um ou dois quartos, sendo uma suíte, vista para a Ponte Phelippe Down, conhecida como Ponte Rio Negro. O local está a cinco minutos da Praia da Ponta Negra, área de lazer entregue completa e decorada e com condições especiais de negociação.

O empreendimento será um condomínio completo dentro do Jardins Ponta Negra, com duas torres e mais de 300 unidades habitacionais; quatro elevadores por torre; edifício garagem; piscinas com deck; espaço para cuidados dos pets; lavanderia, dentre outras funcionalidades exclusivas.

“Tudo isso distante poucos minutos do Shopping Ponta Negra, do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes e com a comodidade de um consultor que vai ajudar os clientes a personalizarem seu imóvel. Falo com segurança que Manaus está vivendo novas experiências comerciais no setor de imóveis e o Sensia Ponta Negra, dentro do Jardins Ponta Negra, é um dos pontapés para essa virada de chave” , assegurou Victor.

Sobre MRV

Com mais de quatro décadas de mercado, a MRV acumula um histórico robusto de inovações para proporcionar experiências diferenciadas para seus clientes, se posicionando na vanguarda da indústria nacional. Seu processo de transformação digital vem consolidando a companhia na chamada indústria 4.0. Com foco principal no cliente, todo o investimento em inovação tem como finalidade proporcionar uma experiência diferenciada para esse público que conta com uma base de mais de 500 mil famílias.

A MRV é profunda conhecedora de seus consumidores, seus hábitos de consumo e saúde financeira destes milhares de pessoas. Com foco na evolução constante de seus processos, a MRV foi a primeira empresa de seu setor a desenvolver e colocar em funcionamento uma plataforma de vendas, que possibilita seus clientes realizarem todo o processo de compra de um imóvel digitalmente.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Associação do Mercado Imobiliário do Amazonas elege Parque Mosaico um dos mais desejados

Mês das mães: aquecimento do mercado imobiliário em Manaus deve movimentar o período

Empresa líder do mercado em fechaduras inteligentes recebe visita da Suframa em Manaus