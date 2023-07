Copa do Mundo Feminina: tudo sobre Brasil x França

França decepcionou na estreia e acabou apenas empatando com a Jamaica por 0 a 0

O Brasil enfrenta a França, neste sábado (29), às 7h (de Brasília), pela Copa do Mundo Feminina. A vitória praticamente garante a seleção brasileira na próxima fase da competição. Isso porque, na primeira rodada a equipe conseguiu vencer o Panamá por 4 a 0, enquanto as francesas apenas empataram com a Jamaica.

Sobre a Copa do Mundo Feminina

A Copa do Mundo Feminina é um campeonato de futebol realizado especificamente para equipes nacionais femininas, sendo organizado pela FIFA, a principal autoridade do futebol mundial. O torneio teve sua estreia em 1991 e, desde então, é realizado a cada quadriênio.

Quem foram as campeãs da última Copa do Mundo?

Em 2019, a seleção dos Estados Unidos se destacou como a última equipe a conquistar a Copa do Mundo Feminina. Na emocionante final, elas enfrentaram a Holanda e garantiram a vitória, conquistando assim o quarto título na história da competição.

Essa vitória também marcou um bicampeonato consecutivo para as talentosas jogadoras norte-americanas, seguindo os passos da Alemanha, que havia alcançado tal feito em 2003 e 2007.

Prognósticos Brasil x França

A seleção brasileira feminina teve uma grande estreia na Copa do Mundo Feminina. Com três gols de Ary Borges e um de Bia Zaneratto, o Brasil venceu o Panamá por 4 a 0 e animou os torcedores. Apesar disso, o clima é de cautela, já que a equipe enfrenta a favorita do grupo.

Falando nisso, a França decepcionou na estreia e acabou apenas empatando com a Jamaica por 0 a 0. Porém, é preciso destacar a capacidade das francesas, que ainda saem como favoritas para o confronto.

