Jogador do Palmeiras suspeito de dar calote em garota de programa

O jogador de futebol do Palmeiras Gustavo Garcia foi envolvido em uma polêmica nesta sexta-feira (28). Uma garota de programa divulgou um vídeo no qual aparece confrontando o atleta após um encontro íntimo, alegando que cobra mais caro para jogadores profissionais.

“Jogador eu não saio por menos de cinco mil [reais], amor. Agora fica tranquilo que não vai acontecer nada. Só cuidado, viu? Todo mundo já sabe que você é jogador aqui”, declarou ela, exibindo o rosto de Garcia ao final da gravação.

Jogador do Palmeiras, Gustavo Garcia, é exposto traindo a esposa com travesti. pic.twitter.com/QyjoLEqzOL — Portal Em Tempo (@emtempofb) July 29, 2023

O vídeo, que rapidamente ganhou destaque nas redes sociais, mostra o astro do Palmeiras tentando esconder o rosto no interior do veículo, claramente desconfortável com a situação. Em resposta à repercussão do episódio, Garcia decidiu bloquear os comentários em seu perfil no Instagram.

*Com informações O Liberal.com

