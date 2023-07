Palmeiras chega a 3 jogos consecutivos sem vitória no Brasileiro e liga alerta

A situação deixa o torcedor receoso, uma vez que o próximo compromisso do Palmeiras no Campeonato Brasileiro será contra o Flamengo

Curitiba (PR) – O Palmeiras chegou ao terceiro jogo consecutivo sem vitória no Campeonato Brasileiro neste domingo ao empatar com o Athletico-PR em 2 a 2, na Ligga Arena, em Curitiba. O resultado ligou o alerta no Verdão, já que o time estagnou na tabela e viu o Botafogo, um dos concorrentes pelo título, abrir dez pontos de vantagem.

Apesar da seca de vitórias no Brasileirão, o empate com o Athletico-PR não foi mau negócio para o Palmeiras. O técnico Abel Ferreira, que cumpriu suspensão e não pôde comandar a equipe à beira do campo, apostou em um time reserva, preservando seus principais jogadores para o primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil, contra o São Paulo, na próxima quarta-feira, no Morumbi.

Mesmo com um time composto em sua maioria por reservas, o Palmeiras foi superior ao Athletico-PR no primeiro tempo, abriu 1 a 0 e ampliou o placar no início da etapa complementar. Mas, após a expulsão de Garcia, o Verdão não conseguiu manter o mesmo nível de desempenho, vendo o Furacão buscar o empate graças aos gols de Vitor Bueno, de pênalti, e Vitor Roque.

Antes disso o Palmeiras foi derrotado pelo Botafogo, por 1 a 0, no último fim de semana, no Allianz Parque, em um confronto direto pela liderança do Campeonato Brasileiro. Contra o Bahia, na Fonte Nova, o Verdão também amargou o revés pelo placar mínimo.

A situação deixa o torcedor receoso, uma vez que o próximo compromisso do Palmeiras no Campeonato Brasileiro será contra o Flamengo, seu maior rival pelos principais títulos da temporada, sábado, no Allianz Parque. Uma nova derrota, em casa, contra um time que se tornou seu grande concorrente nos últimos anos, poderia contaminar o ambiente no clube.

*Com informações da Gazeta Esportiva

