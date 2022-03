CV manda “Salve” e promete vingança por sumiço de “PP” em Manaus

A ameaça segue com um pedido de que “PP” seja apresentado ainda nesta quinta

Manaus (AM)- Circula nas redes sociais na noite desta quinta-feira (10) o comunicado do da facção Comando Vermelho (CV). A facção estaria reivindicando a soltura de, segundo eles, “Irmão PP”.

O pedido repercute nas redes sociais e soa como ameaça. “Sumiram com o nosso irmão, então a situação aqui vai mudar completamente. Vamos dar ‘um papo bem reto’”, comentaram.

A ameaça segue com um pedido de que “PP” seja apresentado ainda nesta quinta, caso contrário prometem guerra no Amazonas. O grupo refere-se à uma milícia.

“Se não apresentarem o nosso irmão hoje vamos botar para quebrar tudo e garantimos que vai ser bem pior do que aconteceu quando vocês mataram nosso irmão Dado”, informaram.

O comunicado refere-se ao traficante Erick Batista Costa, conhecido Dadinho, ele foi morto durante uma ação da Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam). No dia seguinte, delegacias do Amazonas foram invadidas e ônibus foram depredados e queimados. A ordem teria partido de um presídio do Estado.

Veja o recado:

