Inscrições abertas para o projeto “Confeitaria em Casa”, em Manaus

Manaus (AM) – O Grupo Queiroz, que este mês completa 30 anos de atuação, está com inscrições abertas para os cursos do projeto “Confeitaria em Casa”. A iniciativa criada há 03 anos tem o objetivo de estimular o empreendedorismo e capacitar pequenos empresários. Neste mês de agosto estão sendo oferecidos os cursos de “Sobremesas Clássicas”, “Festival de Tortas” e “Bolos em Ganache”.

As inscrições podem ser feitas pelo link https://forms.gle/S3bw35Lf1h57rt127 . A taxa é R$ 10. As aulas acontecem na unidade Queiroz localizada na avenida Djalma Batista.

O primeiro curso acontece na quinta-feira (17), às 14h, com a culinarista Lia Celestino. Ela vai ensinar o preparo de “Sobremesas Clássicas”, como as tortas Alemã e Holandesa. Na aula os alunos vão acompanhar a produção passo a passo desde a base, creme e montagem.

Na terça-feira (22), às 14h30, o culinarista Felipe Quaresma realiza o “Festival de Tortas”. Ele vai ensinar a produção de tortas nos sabores Prestígio, Chocolatuda e Cupuaçu. Encerrando a programação do mês, no dia 28, às 14h, Lia Celestivo realiza o curso “Bolos em Ganache”, com o preparo da massa do bolo e ganache clássica.

Grupo Queiroz

Fundado pelos irmãos Otoniel e Samuel Queiroz, em 1993, em Manaus, o grupo é referência em embalagens, uma das principais empresas do segmento no país. É também umas das principais da região Norte em materiais para food service e papelaria.

No Amazonas, a Queiroz conta com 15 lojas estrategicamente localizadas em todas as zonas de Manaus, além de um centro de distribuição que funciona 24h, facilitando a logística e o abastecimento das unidades e das entregas para os clientes do interior. Desde 2021, a Queiroz está presente também em Roraima, com duas lojas em Boa Vista.

A Queiroz atua, ainda, em diferentes plataformas digitais, como o site www.lojasqueiroz.com.br e televendas, facilitando e agregando comodidade ao dia a dia do consumidor.

*Com informações da assessoria

