Livro “A filosofia de sucesso na advocacia” traz experiências e dialoga com profissionais do Direito

Manaus (AM) – As constantes mudanças no mercado jurídico exigem cada vez mais novas habilidades dos profissionais de advocacia, além de um olhar ampliado do negócio. É o que acredita o empresário e especialista em marketing jurídico Bruno Bom, autor do livro “A Filosofia de Sucesso na Advocacia”, em parceria com Sergio Vieira, sócio-diretor do escritório Nelson Wilians Advogados, agraciado com os títulos de Cidadão Manauara, em 2018, e de Cidadão Amazonense, em 2019.

Previsto para ser lançamento oficialmente no próximo dia 17, em São Paulo, o livro é direcionado a todos os operadores do Direito em quaisquer níveis de atuação, que entendem que a área é um universo complexo, capaz de seduzir os mais vocacionados, e que é preciso dialogar com outras competências para alcançar o destaque almejado.

“É um diálogo com marketing, gestão, empreendedorismo, novas tecnologias, hards, soft skills, networking. Embora a obra seja direcionada ao setor jurídico, contém insights e reflexões para profissionais de quaisquer segmentos”, revela Bruno.

Além de uma introdução filosófica, “A Filosofia de Sucesso na Advocacia” traz um guia de negócios, gestão, empreendedorismo e um estudo de caso da Nelson Wilians Advogados (maior escritório de advocacia empresarial da América Latina), mostrando as filosofias e pensamentos que levaram seu fundador ao sucesso.

Coautor da obra, Sergio enfatiza que o livro consiste em perceber que o modelo de negócios mudou e, mais do que ter expertise jurídica, o advogado precisa ser um aliado estratégico de negócios de seus clientes.

“Acredito em uma frase de Alvin Toffler, na qual ele diz que o analfabeto do século XXI não será aquele que não consegue ler ou escrever, mas sim aquele que não tem a capacidade de aprender, desaprender e reaprender. Acho que essa é a filosofia de sucesso na profissão: a capacidade de o advogado aprender, desaprender e reaprender o tempo inteiro, em virtude do dinamismo e da mutabilidade não só do mercado jurídico, mas do mundo”, argumenta.

Experiência

“A Filosofia de Sucesso na Advocacia” traz um guia de negócios, gestão e empreendedorismo Foto: Divulgação

De acordo com os autores, a ideia de escrever o livro – que conta com o prefácio do jurista José Renato Nalini – veio após a observação da atuação dos escritórios jurídicos no Brasil e da análise de poucos se tornaram exitosos durante os últimos dez anos e que muitos falharam em sua maneira de atuação.

Bruno Bom conta que a inspiração para desenvolver “A Filosofia de Sucesso na Advocacia” também é baseada na pesquisa de Napoleon Hill, “Pense e Enriqueça”, de 1937.

“Daniel Carnegie, um grande siderúrgico e empresário dos Estados Unidos, solicitou que Napoleon Hill reunisse, por meio de pesquisa, os denominadores de sucesso entre os empresários da época. Essa pesquisa demorou 20 anos e ele entrevistou grandes personalidades, como Henry Ford, Rockfeller, Nicola Tesla. Com essas entrevistas, Hill escreveu ‘Pense e Enriqueça’, que traz os denominadores em comum de pessoas que são exitosas independentes do que façam”, detalha.

Da mesma forma, ao longo de uma década, Bruno Bom e Sergio Vieira reuniram os elementos de sucesso com base em experiências na área jurídica.

“Fomos buscando quais são os denominadores, os 16 pilares da filosofia de sucesso. Não se trata de nenhum script, porque repreendo veementemente dizer que existe uma fórmula de sucesso, um roteiro. Muitas vezes, buscamos na mais sofisticada aula de gestão ou desses gurus da internet uma solução que satisfaça nosso problema, seja qual for, mas acredito que podemos encontrar na própria filosofia histórica ou realista, pensamentos, reflexões e métodos de pensar que podem ser aplicados para a nossa realidade”, reflete Sergio Vieira.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Serasa lança nova versão do Score que permite a conexão de informações bancárias no cálculo

População acima de 59 anos passa a acessar serviços digitais e reduzir presença em agências bancárias, mostra pesquisa

Direito: Inteligência Artificial traz novos desafios e possibilidades na prática jurídica