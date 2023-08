PM é preso suspeito de matar pai e filho de 13 anos a tiros após briga de trânsito

Um policial militar foi preso na tarde desta sexta-feira (18) por suspeita de participar na morte de pai e filho que estavam a caminho da escola em Eusébio, Região Metropolitana de Fortaleza. As vítimas estavam no carro quando foram atingidas pelos disparos.

As vítimas são Francisco Adriano da Silva, de 42 anos, que trabalhava em um cemitério e também em um estacionamento; e o filho, Francisco Gabriel da Silva, estudante de 13 anos da Escola das Guaribas, uma unidade de ensino municipal de Eusébio.

Com o suposto envolvido foram encontradas quatro armas, um simulacro e um silenciador. Ele foi autuado em flagrante por homicídio e porte ilegal de arma de fogo. O policial foi conduzido ao presídio militar e segue à disposição da Justiça, conforme a Controladoria Geral de Disciplina (CGD).

A motivação do crime ainda não foi esclarecida. A Delegacia de Assuntos Internos (DAI) vai seguir com as investigações. Além disso, a CGD determinou imediata instauração do procedimento disciplinar para a devida apuração no âmbito administrativo.

Gabriel era aluno do 9º ano da Escola das Guabiras, que divulgou uma nota de pesar pela morte do adolescente e de seu pai.

