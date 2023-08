Segundo a Autoridade de Aviação Civil (CAAM) da Malásia, um avião de pequeno porte caiu nas proximidades da ilha turística de Langkawi, nesta quinta-feira (17), ao menos 10 pessoas que estavam a bordo morreram.

A aeronave estava a caminho do aeroporto Sultan Abdul Aziz Shah, em Selangor, perto da capital Kuala Lumpur.

A CAAM disse que o voo foi operado pela Jet Valet Sdn Bhd, uma empresa malaia de serviços de jatos particulares.

A aeronave, de modelo Beechcraft Premier 1, transportava seis passageiros e dois tripulantes quando caiu por volta das 3h da manhã pelo horário de Brasília, 14h pelo horário local na altura de uma rodovia de Kuala Lumpur, interditando o trânsito na região.

De acordo com o chefe de polícia de Selangor, Hussein Omar Khan “Não houve chamada de emergência, a aeronave recebeu autorização para pousar”, as causas do acidente serão investigadas no momento as autoridades estão tentando identificar as vítimas.

VEJA VÍDEOS DO MOMENTO DA QUEDA DA AERONAVE:

Momento da queda de um avião hoje na Malásia. As autoridades locais referem pelo menos 10 vítimas fatais. pic.twitter.com/IKkUOvSnV1 — Hoje no Mundo Militar (@hoje_no) August 17, 2023

Outro ângulo da queda de uma aeronave hoje na Malásia. Como podemos ver pelo vídeo, o avião caiu em uma estrada movimentada, mesmo ao lado do veículo que fez a gravação. Autoridades locais estimam em pelo menos 10 o nº de vítimas fatais, 2 delas estavam no solo. pic.twitter.com/zNBEAzb0aW — Hoje no Mundo Militar (@hoje_no) August 17, 2023

Leia mais

Helicóptero cai e mata 14 pessoas durante Operação para prender narcotraficante

Helicóptero da Marinha cai durante treinamento e deixa dois mortos e quatro feridos

Avião é arrastado durante ventania no Aeroporto de Manaus