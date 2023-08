Manaus – Uma babá de 40 anos, foi espancada e um advogado foi baleado de raspão em uma das pernas durante uma confusão ocorrida na noite dessa sexta-feira (18), no estacionamento de um condomínio localizado no bairro Ponta Negra, Zona Oeste de Manaus.

A autora do disparo é supostamente uma mulher identificada como Juçana Machado, esposa do investigador da Polícia Civil do Amazonas, Raimundo Nonato. Câmeras de segurança registraram detalhes de toda ação assistida também pelos moradores do residencial.

De acordo com relatos das próprias vítimas, a babá vinha sendo xingada ao menos cinco meses por Juçana e momentos antes da briga, a trabalhadora e o advogado estavam deixando um elevador quando encontraram com Juçana.

A suspeita então teria xingado a babá mais um vez, dizendo: “Ainda me olha torto essa filha da puta”. Nesse momento, o advogado rebateu a fala de Juçana e a chamou de vagabunda. Foi nesse momento em que a mulher partiu para cima da babá e começou as agressões.

Nos vídeos divulgados nas redes sociais é possível observar o momento em que a vítima é espancada, enquanto o investigador Nonato incita as agressões. “Bate na cabeça dela. Na cabeça dela, bate. Acaba a cara dela. Isso chuta, não deixa ela levantar”, diz Nonato.

Presenciando a ação, o advogado tenta defender a sua funcionária mas acaba sendo agredido pelo investigador. Foi nesse momento que Raimundo Nonato passou a arma para Juçana e um disparo de raspão acerta a panturrilha, momento em que ele entra na guarita do condomínio em busca de proteção. Após isso foi encaminhado ao Serviço de Pronto Atendimento (SPA).

⚠️ Durante briga babá é espancada e advogado leva tiro em condomínio na Ponta Negra. pic.twitter.com/E6nvmSQq5V — Portal Em Tempo (@emtempofb) August 19, 2023

Ocorrência levada para o 19º DIP

Após a Polícia Militar ser acionada, os envolvidos foram encaminhado para o 19° Distrito Integrado de Polícia (DIP), local onde se teve confirmação que Juçana vai responder por porte ilegal de arma de fogo e Raimundo Nonato assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO). O casal já tem Boletins de Ocorrência (BOs) pelos crimes de injúria e ameaça registrados no 8º DIP.

De acordo com o presidente de prerrogativas da Ordem dos Advogados do Brasil – Amazonas (OAB-AM), a Ordem vai encaminhar à corregedoria da Polícia Civil um pedido de afastamento cautelar e exoneração do Policial Civil envolvido no caso.

