Cerimônia marca início de pesquisas do Programa Ciência na Escola 2023 em Manacapuru

A Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar organizou uma cerimônia, nesta quarta-feira (23), na quadra da Escola Estadual André Vidal de Araújo, em Manacapuru, para celebrar os 66 professores coordenadores e os 198 alunos cientistas juniores que tiveram os projetos de pesquisa aprovados no Programa Ciência na Escola (PCE).

O evento teve como principal objetivo reconhecer o esforço daqueles que se dedicam a desenvolver ciência e pesquisa no município. A programação também marcou o início dos trabalhos dos projetos do PCE neste ano.

“O intuito foi reconhecer o mérito dos professores e alunos que optam por fazer ciência na escola. Pretendemos incentivar mais projetos a serem desenvolvidos no próximo ano. Os investimentos do Governo do Amazonas de R$7,2 milhões garantiram o maior número de projetos e bolsas da história do PCE”, explicou Joristela Queiroz, da assessoria pedagógica da CRE de Manacapuru.

O coordenador regional de educação de Manacapuru, João Messias Furtado, destacou o papel do professor e da escola de oportunizar o acesso dos estudantes à ciência:

“Eu, como professor e educador, me coloco nessa condição. Nós conduzimos, oportunizamos, transformamos, guiamos e damos direção aos nossos alunos, e é uma responsabilidade muito grande. Fazer ciência engrandece a educação. Oportunizar aos nossos alunos a fazer ciência engrandece”, afirmou o coordenador.

Reconhecimento e Incentivo

Um dos projetos homenageados durante a cerimônia foi o do professor de química Alessandro Couto. O projeto desenvolvido foi um repelente à base do óleo da seringueira, árvore comum no estado. A pesquisa resultou em um convite para o professor participar da Feira de Agronegócio da Fapeam, realizada no último dia 10 de agosto, na Universidade Nilton Lins, zona centro-sul de Manaus.

“É muito gratificante ter esse tipo de cerimônia reconhecendo o trabalho dos colegas que tiveram seus projetos aprovados. Isso é muito bom. É um incentivo muito grande para que a gente continue realizando os projetos na escola. A cerimônia foi marcada por esse reconhecimento dos alunos e dos professores”, contou o professor Alessandro.

Lauane Araújo, de 17 anos, aluna da 3ª série do Ensino Médio, também já é veterana no PCE. Este ano, teve seu terceiro projeto aprovado:

“Eu já concluí dois projetos pelo PCE. Todos os que eu participei resultaram em uma experiência incrível. Esse novo projeto em que estou participando é o ‘Perséfone’, que tem o intuito de distribuir absorventes para as estudantes da rede pública por meio de um dispersor posicionado no banheiro feminino. Ele vai funcionar com leitor de cartão, arduino, relé, motor e proto board. O cartão ficará na secretaria. A aluna que estiver precisando de um absorvente poderá solicitar o cartão, aproximá-lo do leitor para poder adquirir. Esse projeto também inclui ciclos de palestras”, afirmou a aluna.

*Com informações da assessoria

