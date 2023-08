Itinerários Amazônicos: Institutos lançam programa sobre Amazônia para o Ensino Médio

Manaus (AM) – No momento em que o mundo se volta para as discussões sobre desenvolvimento sustentável do território amazônico na recém-realizada Cúpula da Amazônia, o Instituto iungo, Instituto Reúna e Uma Concertação pela Amazônia lançam o programa Itinerários Amazônicos (https://itinerariosamazonicos.org.br/)

O programa Itinerários Amazônicos visa garantir a Amazônia nos currículos do Ensino Médio, em toda sua complexidade, e promover conhecimento e consciência sobre essa região tão fundamental para o Brasil e o planeta.

O encontro de lançamento reuniu autoridades políticas, lideranças amazônicas, estudantes e educadores da região, além dos representantes das instituições parceiras.

O programa já está presente em 8 dos 9 estados da Amazônia Legal. Juntos, esses estados têm mais de 54 mil professores, 1 milhão de estudantes e 3 mil escolas de Ensino Médio.

“A cada evento internacional, como a Cúpula da Amazônia e a COP, que também será sediada em Belém, a Amazônia é colocada no centro do debate mundial sobre desenvolvimento sustentável e há uma mobilização pela sua conservação. Mas precisamos colocar a Amazônia nas nossas conversas diárias, pois precisamos conhecê-la para aprender a cuidar dela, a respeitá-la, a protegê-la, a promover o desenvolvimento com ela e a conservá-la. O programa Itinerários Amazônicos tem esse objetivo, levar a Amazônia para a sala de aula, em uma abordagem complexa, trabalhando com os jovens as dimensões ambiental, histórica, cultural, social e econômica”, afirma Paulo Emílio de Castro Andrade, presidente do Instituto iungo.

O que são os Itinerários Amazônicos?

O Itinerários Amazônicos é um programa gratuito que disponibiliza materiais pedagógicos sobre temas amazônicos e realiza formação continuada com educadores das redes de ensino para implementação nas escolas. Ele visa levar para as salas de aula aprofundamento sobre temas que tocam a região, como mudanças climáticas, questões sociais e econômicas da Amazônia, de maneira articulada com a Base Nacional Comum Curricular e os currículos estaduais de Ensino Médio.

O programa tem duas frentes:

1 — Conteúdo: materiais organizados em unidades curriculares e módulos voltados para os itinerários formativos do Ensino Médio, com propostas de atividades e materiais de referência para os professores. Qualquer educador do Brasil pode acessar e utilizar os materiais em suas aulas gratuitamente!

2 — Formação continuada: para professores, gestores escolares e técnicos de educação de redes de ensino parceiras da Amazônia Legal. Todos os educadores brasileiros podem acessar os conteúdos formativos disponíveis no canal do YouTube do programa.

O programa é uma realização conjunta do Instituto iungo, do Instituto Reúna e da iniciativa Uma Concertação pela Amazônia, com parceria e investimentos do BNDES, Fundo de Sustentabilidade Hydro, Instituto Arapyaú, Movimento Bem Maior e patrocínio da Vale.

*Com informações da assessoria

