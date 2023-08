Como o Inter fez história ao vencer Bolívar 3,6 quilômetros acima do nível do mar

Ao dar um grande passo em direção à semifinal da Copa Libertadores na noite da última terça-feira (22), o Internacional se tornou o terceiro clube do Brasil a vencer o Bolívar na casa do time boliviano, em La Paz. Capital mais alta do mundo, a cidade fica a 3,6 mil metros de altitude.

A altitude e o quase ineditismo do feito obtido pela equipe colorada são dois entre os vários aspectos dramáticos que marcaram o jogo das quartas de final da Libertadores. Agora, basta ao Inter empatar o jogo de volta, no Beira-Rio, para se classificar à semifinal. Se avançar, o Colorado terá como adversário o Fluminense ou o paraguaio Olimpia. Escolha sua casa de aposta no SDA e dê seus palpites sobre as próximas partidas do Inter, tanto na Libertadores quanto na Série A do Campeonato Brasileiro.

A altitude é uma arma poderosa para o Bolívar em La Paz – e também para tantos outros times sediados no alto das montanhas ao longo da cordilheira dos Andes. É impossível para os jogadores brasileiros não sentirem a diferença de pressão atmosférica ao entrar em campo em uma altura mais de três quilômetros acima do nível do mar.

A altura elevada significa que há um volume de ar menor na atmosfera terrestre acima dos jogadores, o que diminui a pressão atmosférica e deixa o ar mais rarefeito. Com isso, a respiração fica mais difícil, o que diminui o rendimento dos atletas. É comum que os jogadores sintam, além da falta de ar, dor de cabeça, ânsia de vômito e até sangramento nasal. Por isso, é comum que as equipes não habituadas à altitude utilizem balões de oxigênio antes e depois dos jogos, e também durante os intervalos.

Além dos efeitos fisiológicos, a altitude afeta o comportamento dos objetos. No futebol, a bola, por exemplo, corre com muito mais leveza.

Antes do Inter, apenas dois outros times do Brasil haviam batido o Bolívar em La Paz. Os dois casos aconteceram pela Libertadores – e ambas as equipes vitoriosas acabaram se sagrando campeãs da copa continental. O primeiro foi o Grêmio, arquirrival do Inter, que venceu o Bolívar por 2 a 1 em 1983. Demorou 37 anos para que a façanha se repetisse, dessa vez pelas mãos do Palmeiras, em 2020, pelo mesmo placar.

Outros dez jogos do Bolívar contra clubes brasileiros em La Paz terminaram em vitória do time boliviano. Quatro partidas ficaram empatadas. Para o Inter, a vitória em um jogo em altitudes desafiadoras foi a primeira desde 2011, quando venceu o Jorge Wilstermann em Cochabamba, também na Bolívia.

Depois da partida desta semana, jogadores do Inter apareceram comemorando a vitória enquanto recebiam oxigênio no vestiário do estádio Hernando Siles, casa do Bolívar.

Mais sobre a vitória do Inter

O técnico Eduardo Coudet, promoveu uma mudança de esquema para jogar na altitude, jogando com 3 zagueiros, coisa que o time não havia feito até esse jogo, e adotando uma postura bem mais defensiva, o que é bem diferente do estilo do treinador que gosta de jogar com marcação em pressão e com posse de bola ofensiva.

A estratégia deu certo pois o Bolivar, que esse ano já havia ganhado em casa de 3×1 do Palmeiras e 3×1 do Athletico Paranaense, mesmo com um alto volume de jogo e bolas aéreas não conseguiu marcar um gol. Com duas ótimas defesas do goleiro Sergio Rochet e 2 bolas na trave, a equipe colorada conseguiu o que se propôs, que era não tomar nenhum gol.

O que fechou com chave de ouro foi que além de conseguir se defender como se propôs o Inter conseguiu em uma escapada de Alan Patrick e Enner Valencia, marcar o seu gol e conseguindo levar para Porto Alegre uma vantagem muito importante.

A vitória energizou a torcida colorada, pois além da classificação contra o River Plate em noite histórica em Porto Alegre e com essa atuação madura e o resultado positivo na altitude, o clube começa a se tornar um dos favoritos ao título, mesmo que ainda existam ótimos times na competição como os brasileiros Fluminense e Palmeiras, além do argentino Boca Juniors.

O jogo de volta entre Inter e Bolívar acontece no estádio Beira Rio e está marcado para esta terça-feira (29), às 19h.

Leia mais:

Por que foi épica a vitória do Inter sobre o River Plate na Libertadores

Entenda as mudanças nas regras das apostas esportivas

Apostando em esportes de combate: boxe, MMA e mais