Idoso de 83 anos é amordaçado e tem R$ 100 mil roubado no Ceará

José Francisco da Silva, de 83 anos, foi agredido, amordaçado e teve R$ 100 mil roubado na própria casa, em Várzea Alegre, no Ceará, durante a terça-feira (22).

Conforme a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), dois suspeitos teriam entrado na casa da vítima para realizar o crime. Ninguém foi preso. O idoso precisou ser hospitalizado.

De acordo com a vítima, ele estava deitado em uma rede em casa quando duas pessoas chegaram invadindo a casa. Ainda conforme o idoso, os suspeitos apertavam sua boca e colocaram um lençol amarrado nela, quando tentava gritar por socorro.

Uma montante de aproximadamente R$ 100 mil foi subtraído de uma mala, que estava no guarda-roupa. Além do valor, os suspeitos levaram documentos da casa e do terreno que Zé Leandro possui.

Após a Polícia Militar ser acionada pelos vizinhos, o idoso foi encaminhado ao Hospital São Raimundo Nonato, em Várzea Alegre, e passa bem.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social informou que a Polícia Civil apura as circunstâncias de um crime de roubo. O caso está a cargo da Delegacia Municipal de Várzea Alegre.

*Com informações do Diário do Nordeste

