Idoso é assassinado com facada após ter casa invadida no interior do Amazonas

Manaus (AM) – Um idoso de 73 anos foi assassinado com uma facada no pescoço no interior do Amazonas, A vítima era agricultor e morava sozinha.

Francisco Pedro Gonzaga, conhecido como Chico, morava na estrada o laguinho, em Boa Vista do Ramos (distante 270 quilômetros de Manaus) e foi encontrado em uma poça de sangue dentro de casa.

Os moradores também chamaram a polícia, que constatou que vários objetos do idoso foram roubados da residência, além de armas, entre elas uma espingarda, que ele usava para caçar.

A família do idoso relatou aos policiais que Francisco era alvo de constantes roubos. O latrocínio (roubo seguido de morte) está sendo investigado pela Polícia Civil.

