VÍDEO: homem é amarrado e carregado por PMs; agentes são afastados

São Paulo – A Polícia Militar de São Paulo afastou os dois PMs que aparecem em um vídeo carregando um homem amarrado aos gritos. Ele era suspeito de furtar bombons de um mercado na Vila Mariana, na zona sul da cidade, na madrugada da última segunda-feira (5). Em vídeo feito por uma testemunha, é possível ver o homem sendo carregado com as mãos e pés amarrados aos gritos pelos policiais.

Em nota, a PM disse que o vídeo mostra um comportamento “em desacordo com os procedimentos operacionais padrão da instituição”.

“A Polícia Militar lamenta o episódio e reafirma que a conduta assistida não é compatível com o treinamento e valores da instituição. Por isso, foi instaurado um inquérito para apurar todas as circunstâncias relativas às ações dos policiais envolvidos no episódio. Todos foram preventivamente afastados das atividades operacionais”, destaca o texto divulgado.

Entenda o caso

O homem identificado como Robson, participava de um trio que entrou em uma loja de conveniência por volta das 2h30 da manhã da última segunda-feira (5), colocando diversos produtos dentro das cestas. O funcionário do estabelecimento suspeitou da ação dos suspeitos e acionou o botão do pânico e foi para o lado de fora da loja.

Mais adiante, em outra rua, os PMs que chegaram no local para atender a ocorrência encontraram Robson com duas caixas de bombom. Segundo os policiais, “informalmente”, ele “confessou que havia furtado do mercado”.

Ainda de acordo com os PMs, o homem “estava bastante alterado e em nenhum momento acatou a ordem dos policiais, sendo necessário o uso da força para algemá-lo”.

*Com informações do Metrópoles

