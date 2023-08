REBAIXADO! Manaus FC cai para Série D após empate

Manaus (AM) – Depois de quedas na primeira fase da Copa Verde e da Copa do Brasil e eliminação nas quartas de final do Barezão 2023, a maré de azar segue acompanhando o Manaus Futebol Clube que neste sábado (26), após empate sem gols contra o Figueirense-SC coloca o clube amazonense na Série D do campeonato Brasileiro.

Após quatro anos consecutivos na terceira divisão nacional, o clube sofreu as consequências da campanha irregular e não resistiu ao placar de 0 a 0 no Orlando Scarpelli, sendo rebaixado.

Para se salvar nesta última rodada, a equipe amazonense precisava apenas vencer o Figueirense-SC. O time precisava de apenas um empate para seguir na terceira divisão, porém com o placar zerado, a festa foi para a torcida do time adversário que segue na Série C.

Somando 20 pontos em 19 partidas, o clube encerra sua disputa na 17ª posição. Em 2024, o Manaus FC só competirá o Barezão e a Série D.

